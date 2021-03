ITB Berlin: O ΕΟΤ και η Ελλάδα που καινοτομεί

Τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και προβολής του ελληνικού τουρισμού παγκοσμίως, στην μετα-covid εποχή, ανέπτυξε σήμερα η ηγεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην επίσημη πρώτη παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στην ITB Berlin 2021. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση, από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, του κυβερνητικού σχεδίου για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021.

Η συμμετοχή του ΕΟΤ, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, καινοτομεί φέτος, φιλοξενώντας στο ψηφιακό του περίπτερο δυο εμβληματικές δράσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και, συγκεκριμένα, τα Boutique Hotels και τις ελληνικές start-up επιχειρήσεις τουρισμού. Την επίσημη παρουσίαση του ψηφιακού περιπτέρου του ΕΟΤ έκαναν με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι, η πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ξ.Ε.Ε. Αλέξανδρου Βασιλικού.

