Ιταλική συντηρητική συμμαχία: Σεβασμός των δεσμεύσεων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Η εφημερίδα Corriere della Sera δημοσίευσε πριν από λίγο στην ηλεκτρονική της έκδοση τα κύρια προγραμματικά σημεία της ιταλικής συντηρητικής συμμαχίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου. Την συμμαχία, ως γνωστόν, απαρτίζουν η Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η Λέγκα και τα ακροδεξιά Αδέλφια της Ιταλίας.

Όπως αναφέρει η Corriere, στα κύρια προγραμματικά σημεία συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός των δεσμεύσεων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά «με μεγαλύτερη παρουσία της Ιταλίας στην Ευρώπη και της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο». Σε ό,τι αφορά το Ιταλικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ολοκληρωθούν, αλλά θα καταβληθούν και προσπάθειες για αναθεώρηση του Σχεδίου».

