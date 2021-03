Ιταλία: Αλληλεγγύη προς την Ελλάδα για το σεισμό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Ντι Μάιο, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε αλληλεγγύη προς την Ελλάδα μετά το σεισμό που σημειώθηκε κοντά στη Λάρισα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

#Italy FM @luigidimaio contacted FM @NikosDendias to convey solidarity following the #earthquake that hit central #Greece earlier tdy



