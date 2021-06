Ισραήλ: Μεγάλη φωτιά σε δάσος κοντά στην Ιερουσαλήμ

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή έξω από την Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην περιοχή, ενώ δεκάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον οδικό άξονα που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ.

Έχουν διακοπεί επίσης τα δρομολόγια στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

#BREAKING : Massive fires break out in the forests of occupied Jerusalem! [a] pic.twitter.com/JcHXSfhP7a

Το πύρινο μέτωπο απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, σε μια δασώδη περιοχή, κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν δέκα πυροσβεστικά αεροσκάφη και 29 ομάδες πυροσβεστών. Προς το παρόν δεν έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

JUST IN - Major brush fire around Jerusalem, people are being evacuated, trains are stopped. pic.twitter.com/tzDZWJDkpP