Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες κατά στρατιωτικής βάσης με Aμερικανούς στρατιώτες

Δεκατέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα στο Ιράκ εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αΐν αλ-Άσαντ (δυτικό Ιράκ) που φιλοξενεί Aμερικανούς στρατιώτες, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο συνταγματάρχης Γουέιν Μαρότο, εκπρόσωπος του διεθνούς αντιτρομοκρατικού συνασπισμού στο Ιράκ. «Περίπου στις 12:30 τοπική ώρα, η αεροπορική βάση Αΐν αλ-Άσαντ δέχθηκε επίθεση με 14 ρουκέτες. Έπεσαν στη βάση και στην περίμετρό της. Τα συστήματα άμυνας ενεργοποιήθηκαν. Οι προκαταρκτικές πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες», έγραψε ο συνταγματάρχης Μαρότο.

Initial report: At approx. 12:30 PM local time, Ain Al-Assad Air Base was attacked by 14 rockets. The rockets landed on the base & perimeter. Force protection defensive measures were activated. At this time initial reports indicate 3 minor injuries. Damage is being assessed.