ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στο Πεντάγωνο μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή

Το Πεντάγωνο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα, για περίπου μιάμιση ώρα, λόγω ενός επεισοδίου με πυροβολισμούς σε μικρή απόσταση, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες ασφαλείας του υπουργείου Άμυνας.

Στις 10.40 τοπική ώρα μεγάφωνα κάλεσαν τους εργαζομένους να παραμείνουν μέσα στο κτίριο, όταν ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί από τον κοντινό σταθμό των λεωφορείων. Γύρω στις 12.10 ο συναγερμός έληξε αλλά οι γειτονικοί σταθμοί του μετρό και των λεωφορείων παραμένουν κλειστοί μέχρι νεωτέρας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι ακριβώς συνέβη.

Το Πεντάγωνο δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν τραυματίες, όμως οι υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών του Άρλινγκτον, της κοινότητας όπου βρίσκεται το κτίριο και η διοίκηση του αμερικανικού στρατού, έκαναν λόγο για «πολλούς ασθενείς» στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δεν βρισκόταν στο Πεντάγωνο τη στιγμή του επεισοδίου. Ενημερώθηκε και «ενημερώνεται τακτικά για όλες τις νέες εξελίξεις», ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Τζον Κίρμπι.

Ο Όστιν και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο για την καθιερωμένη, εβδομαδιαία συνάντησή τους με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.