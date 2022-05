ΗΠΑ: Ένοπλος σκότωσε έναν 48χρονο επιβάτη στο μετρό της Νέας Υόρκης

Ένας 48χρονος άνδρας πυροβολήθηκε στο στήθος ενώ βρισκόταν σε έναν συρμό του μετρό της Νέας Υόρκης, σε άλλο ένα επεισόδιο, κατά τα φαινόμενα, στη σειρά των τυχαίων επιθέσεων στα μέσα μεταφοράς της πόλης.

Ο άγνωστος δράστης διέφυγε όταν το τρένο έφτασε σε έναν σταθμό του Μανχάταν και παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με τον Κένεθ Κόρεϊ, τον επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο ένοπλος περπατούσε πάνω-κάτω στο βαγόνι όπου βρισκόταν το θύμα και, χωρίς να τον προκαλέσουν, τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον 48χρονο από πολύ μικρή απόσταση, τη στιγμή που το τρένο περνούσε τη Γέφυρα του Μανχάταν.

