ΗΠΑ: Αεροσκάφος πήρε φωτιά κατά την προσγείωσή του

Τα λάστιχα αεροσκάφους της εταιρίας Spirit Airlines, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από την Τάμπα προς την Ατλάντα των ΗΠΑ, πήραν φωτιά, λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές του αεροδρομίου.

όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και έφθασαν τελικά με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Passengers aboard a Spirit Airlines flight were visibly anxious, after their plane’s brakes caught fire upon landing.



Firefighters put out the blaze — and the airline reported no injuries. pic.twitter.com/BDdZ2ZYOJU