«Ιερή συμμαχία» Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και άλλων πέντε ομάδων εναντίον του Μπερτομέου!

Ο άνθρωπος που κατηγορείται από τους επικριτές του τακτικά – και τα τελευταία κυρίως χρόνια, επισήμως, μόνο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο – ότι λαμβάνει κάθε απόφασή του στο όνομα του κέρδους, φαίνεται πως είναι και το... ονοματεπώνυμο του προβλήματος της πλειοψηφίας των 11 μετόχων της Ευρωλίγκας. Είναι τέτοια η δυσαρέσκεια για ορισμένους χειρισμούς του Τζόρντι Μπερτομέου, μάλιστα, που αποτελεί λόγο μίας «συμμαχίας» του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μαζί με άλλες πέντε ομάδες που επίσης έχουν εγγυημένα συμβόλαια στη διοργάνωση

Ο Λιθουανός Ντονάτας Ουρμπόνας αποκάλυψε την Τετάρτη (14/4) τη μυστική συνάντηση επτά συλλόγων στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή, στην οποία συζήτησαν τους προβληματισμούς τους για τις οικονομικές σχέσεις που ορίζονται από τον Μπερτομέου, αλλά και τις πιθανές συντονισμένες κινήσεις τους. Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ, μαζί με τους εκπροσώπους των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Εφές, Αρμάνι Μιλάνο και Ζάλγκιρις Κάουνας κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, με θέματα σχετικά με τη λίγκα, αλλά και τις οικονομικές ανησυχίες τους...

Seven Euroleague clubs (Zalgiris, CSKA, Efes, Milano, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos) secretly met in Athens last Sunday to discuss their concerns about some financial affairs managed by Jordi Bertomeu & the Euroleague, according to sources. Official moves are expected soon.