ΙΑΣΩ Παίδων: Η μοναδική ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική με Χρυσό βραβείο στα πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Child Friendly Healthcare Initiative

Το ΙΑΣΩ Παίδων αγκαλιάζει τα παιδιά, προσφέροντας την κορυφαία ιατρική φροντίδα για ό,τι πολυτιμότερο έχουμε με την πιστοποίηση του διεθνούς φορέα/Πρωτοβουλίας που διασφαλίζει ότι είναι «φιλικό προς τα παιδιά», καθώς αποτελεί τη μοναδική παιδιατρική ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα, η οποία απέσπασε χρυσό βραβείο για τη λειτουργία του υπό τα πρότυπα του Child Friendly Healthcare Initiative.

Το Child Friendly Healthcare Initiative είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία με την οποία αναγνωρίζεται η δέσμευση των πιστοποιημένων νοσοκομείων προς τα δικαιώματα των παιδιών και την ποιότητα της περίθαλψης. Η φιλική προς τα παιδιά υγειονομική περίθαλψη είναι η «καλύτερη δυνατή» περίθαλψη που παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται από κοινού για να ελαχιστοποιήσουν τον φόβο, το άγχος και την ταλαιπωρία των παιδιών και των οικογενειών τους, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας τα 12 πρότυπα του Child-Friendly Healthcare (Πρωτοβουλίας Περίθαλψης Φιλικής προς τα Παιδιά).

Ο στόχος της πρωτοβουλίας Child Friendly Healthcare Initiative (CFHI) είναι να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε παιδιά και οικογένειες σε όλο τον κόσμο και να μειώσει τον περιττό φόβο, το άγχος και την ταλαιπωρία που μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη διάρκεια όσο και ως αποτέλεσμα μιας εμπειρίας υγειονομικής περίθαλψης.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας «παιδικά πλασμένος κόσμος» μέσα στο νοσοκομείο η «Περίθαλψη που είναι Φιλική προς τα Παιδιά» υποστηρίζει τους επαγγελματίες υγείας στην παροχή της καλύτερης δυνατής περίθαλψης των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, παρέχει μια συγκεκριμένη μέθοδο και διαδικασία αξιολόγησης και μια απλή δομή για την πραγματοποίηση οποιονδήποτε επιθυμητών ή απαραίτητων βελτιώσεων, έτσι ώστε τα παιδιά και οι οικογένειές τους, όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να λαμβάνουν την «καλύτερη δυνατή» περίθαλψη, ανεξάρτητα από την περίσταση.

Το πρόγραμμα έχει παγκόσμια εξουσιοδότηση, αφού οι αρχές του προέρχονται από τα άρθρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) και δεν έχει δεσμευτικό ή αυταρχικό χαρακτήρα (επιβεβλημένο από ανώτερη αρχή), αλλά απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας. Η Child Friendly Healthcare Initiative αναπτύχθηκε από τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Παγκόσμια Υποστήριξη της Υγείας της Μητέρας και του Παιδιού» (Maternal Childhealth Advocacy International) με την τεχνική υποστήριξη του Τμήματος Υγείας και Ανάπτυξης Παιδιών και Εφήβων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), τη στήριξη του Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευτικής (Ηνωμένο Βασίλειο) (Royal College of Nursing, UK) και του Βασιλικού Κολλεγίου Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού (Ηνωμένο Βασίλειο) (Royal College of Paediatrics and Child Health, UK).