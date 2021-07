ΙΑΣΩ: 2ο Διαδικτυακό Workshop Αντικαπνιστικού Προγράμματος «Help Her Quit»

To ΙΑΣΩ και η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής "Institute of Life - IASO" διοργανώνουν το 2ο Workshop του μεγάλου διετούς αντικαπνιστικού προγράμματος “Help Her Quit” με θέμα "Συστηματική Παθογένεια του Καπνίσματος στη Γυναικεία Υγεία και Μέθοδοι Διακοπής", το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 – 13:30.

To πρόγραμμα αγγίζει μείζονα θέματα, όπως τη συστηματική επίδραση του καπνίσματος στη γυναικεία γονιμότητα, στην κύηση και στο παιδί, στη λοίμωξη COVID-19, στην εμφάνιση καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και τις μεθόδους για τη διακοπή του. Απευθύνεται σε Μαιευτήρες/Γυναικολόγους και Επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα υποστήριξης των γυναικών για τη διακοπή του καπνίσματος.

Το ΙΑΣΩ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα κλινικής σε ευθυγράμμιση με την εθνική αντικαπνιστική προσπάθεια και τη διακοπή καπνίσματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο YouTube Link: https://youtu.be/LrGiGWQBoMo.

Κατά την έναρξη θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.κ. Αριστείδης Αντσακλής, MD, PhD, FRCOG (Hon.), Καθηγητής Μαιευτικής/Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής & Περιγεννητικής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Διευθυντής Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΙΑΣΩ, Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΙΑΣΩ, Γεώργιος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαίη Ζαννή, Πρόεδρος και Ιδρυτικό Mέλος της Women-Act, Ιωάννα Τζουλάκη, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε: [email protected], https://hhquit.eu/, στις σελίδες στο Facebook και στο LinkedIn Help Her Quit.