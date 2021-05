Η Virgin Galactic πραγματοποίησε την πρώτη διαστημική πτήση από το Spaceport America

Η Virgin Galactic πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση στο διάστημα, για πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον δύο χρόνια, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς το στόχο της να στείλει τον ιδρυτή της, σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον και στη συνέχεια τουλάχιστον 600 πελάτες που έχουν πληρώσει για εισιτήρια, περίπου 90 χιλιόμετρα μακριά από τη γη.

Το διαστημικό αεροσκάφος Unity, με πιλότους τους Ντέιβ Μακέι και ΣιΤζέι Στάρκοου, ανέβηκε σε ύψος 89 χιλιομέτρων και στη συνέχεια επέστρεψε ομαλά στη γη.

Στόχος της εταιρείας είναι να στείλει τον Μπράνσον στο διάστημα αυτό το καλοκαίρι και μετά να συνεχίσει την πώληση εισιτηρίων για την πτήση. Ήδη, 600 πελάτες, μεταξύ αυτών αστέρια του κινηματογράφου και της μουσικής, έχουν κλείσει θέσεις, αν και η Virgin δεν αναμένεται να εξασφαλίσει την αναγκαία άδεια παρά κοντά στα τέλη του έτους.

