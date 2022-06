Η Τουρκία «εξετάζει» τα Eurofighter αν ναυαγήσει το deal για τα F16

Την απόκτηση των πολεμικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon φέρεται ότι εξετάζει η τουρκική κυβέρνηση εάν απορριφθεί από τις ΗΠΑ το αίτημα για την αγορά των F-16.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Middle East Eye που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο Διοικητής της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στρατηγός Χασάν Κουτσουκακιούζ επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο, τον κύριο παραγωγό της κοινοπραξίας Eurofighter, και συνάντησε τον Διοικητή της Βασιλικής Αεροπορίας, τον Στρατάρχη Sir Μάικ Γουίνγκστον.

«Τα Typhoon είναι πολύ καλά… Θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια προσωρινή εναλλακτική επιλογή έως ότου πάρουμε στα χέρια μας τα εγχώριας παραγωγής πέμπτης γενιάς TF-X, εάν φυσικά δεν μπορέσουμε να πάρουμε τα F-16» δήλωσε η ίδια πηγή.

Ωστόσο σημειώνεται ότι για να γίνει το deal για τα Eurofighter θα πρέπει να δοθεί έγκριση και από τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, δηλαδή τις Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία.

Όπως σημειώνει το MiddleEastEye, το αμερικανικό Κογκρέσο δεν αποκλείεται τελικώς να δώσει το πράσινο φως για τα τουρκικά F-16 αλλά μετά τις επόμενες τουρκικές εκλογές που είναι κανονικά προγραμματισμένες για το καλοκαίρι του 2023.

NEW: Turkey is open to bid on Eurofighter Typhoon warplanes if F-16s deal fails, sources tell MEE



• Turkish airforce commander visited the UK last month and inspected the Eurofighters

• Ankara may prefer it b/c it is a Nato platform



With @daniaakkad https://t.co/XeeNJ3n1tR