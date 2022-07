CNN: Η στάση Πεκίνου και Ταϊπέι στην ενδεχόμενη επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Πηγές από τον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Νάνσι Πελόζι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ταϊβάν δημιουργώντας ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Η Πελόζι αρνήθηκε μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει το ενδεχόμενο επίσκεψής της στην Ταϊβάν.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το CNN, οι νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού χώρου της Ουάσιγκτον την προέτρεψαν να μην πραγματοποιήσει αυτήν την επίσκεψη.

Η Κίνα, εν τω μεταξύ, έχει επικρίνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεσμευόμενη να λάβει «αποφασιστικά και ισχυρά μέτρα» εάν πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε ταξίδι στην Ταϊβάν.

Το νησί έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής παρόλα αυτά η πρόεδρος της Ταϊβάν Tsai Ing-wen δεν έχει κάνει καμία δήλωση μέχρι στιγμής υπέρ ή κατά αυτού του δυνητικού ταξιδιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, Οι αναλυτές λένε ότι η σχετική σιωπή οφείλεται στο ότι η Ταϊβάν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ισχυρίζεται ότι είναι μέρος της επικράτειάς του.

Η Ταϊβάν εξαρτάται από τα αμερικανικά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας. Ωστόσο, εάν η Ταϊβάν εμφανίζεται πολύ «ένθερμη» για την πιθανότητα επίσκεψης της Πελόζι, λένε οι ειδικοί, κινδυνεύει να τροφοδοτήσει την οργή του Πεκίνου.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν δήλωσε ότι «δεν έχει λάβει καμία συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη της προέδρου Πελόζι στην Ταϊβάν» και «δεν είχε κανένα περαιτέρω σχόλιο για αυτό το θέμα». Άτομο που γνωρίζει τα σχέδια της Πελόζι υποστήριξε ότι σχεδίαζε να αναχωρήσει την Παρασκευή, ώρα ΗΠΑ, για μια περιοδεία στην Ασία και ότι το ταξίδι θα περιλαμβάνει στάσεις στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, αλλά το αν θα σταματήσει στην Ταϊβάν δεν είναι βέβαιο.

Ο Wen-ti Sung, πολιτικός επιστήμονας στο Πρόγραμμα Σπουδών Ταϊβάν του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας δήλωσε ότι «Είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης της Ταϊβάν να παραμείνει χαμηλών τόνων και να αποφύγει να δώσει την αντίληψη ότι η Ταϊβάν ενθαρρύνει ενεργά την επίσκεψη της Πελόζι».

«Εάν η Ταϊβάν παραμείνει σιωπηλή και έρθει η Πελόζι, πιθανότατα θα θεωρηθεί ως απόφαση που λαμβάνεται από τις ΗΠΑ ή την Πελόζι», είπε, ενώ υπογράμμισε: «Αλλά αν η Ταϊβάν την καλέσει ανοιχτά να την επισκεφτεί, το Πεκίνο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ως συνωμοσία της Ταϊβάν».

