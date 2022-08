Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου: Η Ρωσία ετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία

AP

Η Μόσχα προσπαθεί να κινητοποιήσει την ρωσική αμυντική βιομηχανία για να παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War), έχοντας αναλύσει τις τελευταίες εξελίξεις στο θέατρο των επιχειρήσεων στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Το Κρεμλίνο φέρεται να προσπαθεί να κινητοποιήσει τη βιομηχανία για να υποστηρίξει παρατεταμένες πολεμικές προσπάθειες στην Ουκρανία», αναφέρει το ISW, επικαλούμενο την ουκρανική Κύρια Στρατιωτική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR).

Όπως μετέδωσε το πολωνικό τηλεοπτικό δίκτυο TVP, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστηρίζει ότι το Κρεμλίνο ξεκίνησε τη «βιομηχανική κινητοποίηση» των αμυντικών επιχειρήσεων στις αρχές Αυγούστου, απαγορεύοντας σε ορισμένους υπαλλήλους και σε ολόκληρη την ηγεσία της ρωσικής κρατικής βιομηχανίας Rostec να κάνουν διακοπές.

Σύμφωνα με την GUR, η στρατιωτική βιομηχανική επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπό την προεδρία του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, ετοιμάζεται να τροποποιήσει το πρόγραμμα κρατικών αμυντικών παραγγελιών μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου για να αυξήσει τις δαπάνες κατά 600-700 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 9,5-11 δισ. ευρώ).

Επίσης, κατά πληροφορίες, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφτηκε το εργοστάσιο Uralvagonzavod στις 12 Αυγούστου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη Ρωσία και ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής αρμάτων μάχης παγκοσμίως. Σε αυτό παράγονται τα άρματα μάχης T-72.

Κατά την GUR, η Uralvagonzavod αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα λόγω των κυρώσεων της Δύσης και της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κρατικού συμβολαίου που έχει αναλάβει. Η επίσκεψη Σοϊγκού θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να επανεκκινήσει ή να αναπτύξει εκ νέου τη λειτουργία του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος.

Η ρωσική Δούμα ενέκρινε τον Ιούλιο δύο νομοσχέδια που παρέχουν στο Κρεμλίνο την εξουσία να υποχρεώνει επιχειρήσεις της χώρας να προμηθεύουν τον ρωσικό στρατό και τους υπαλλήλους τους να εργάζονται υπερωριακά προκειμένου να στηρίξουν την εισβολή στην Ουκρανία.

Το ένα νομοσχέδιο αναφέρει ότι το κράτος μπορεί να επιβάλει «ειδικά οικονομικά μέτρα» κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, απαιτώντας από τις επιχειρήσεις να προμηθεύουν με αγαθά και υπηρεσίες τον στρατό κατ’ απαίτηση της ρωσικής κυβέρνησης.

Επεξηγηματική σημείωμα που επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο αναφέρει ότι ο στρατός έχει ανάγκη υλικών και επισκευής όπλων προκειμένου να συνεχίσει την εκστρατεία του στην Ουκρανία.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε επίσης σε πρώτη ανάγνωση, προβλέπει τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία, οι οποίες παρέχουν στην κυβέρνηση το δικαίωμα να ρυθμίζει το ωράριο εργασίας και να καθορίζει τα ρεπό των εργαζομένων σε συγκεκριμένες εταιρείες.

«Ο Πούτιν υπέγραψε την τροπολογία στις 14 Ιουλίου, η οποία δείχνει ότι το Κρεμλίνο θα συνεχίσει να λαμβάνει περισσότερα μέτρα για να επεκτείνει τον άμεσο έλεγχό του στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας», αναφέρει το ISW.