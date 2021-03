Η παραπληγία είναι ένας ακόμη αγώνας για τον Σον Μπράντλεϊ

Η ζωή του παραμένει γεμάτη αντιφάσεις. Από μικρός ξεχώριζε, αν και αυτό ήταν κάτι που δεν επεδίωκε και δεν ήθελε. Οταν ένας έφηβος 13 ετών έχει, όμως, μπόι 2,03μ., δεν μπορεί να «κρυφτεί». Ο Σον Μπράντλεϊ γεννήθηκε στη Γερμανία, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε στο νοσοκομείο μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης. Μεγάλωσε σε φάρμα στη Γιούτα και παρά το ύψος και το ταλέντο του, δεν έβαλε ποτέ το μπάσκετ σε προτεραιότητα.

Ο παλαίμαχος σέντερ του ΝΒΑ, ωστόσο, ο οποίος στις 22/3 συμπληρώνει 49 χρόνια ζωής, έκανε και πάλι τη Λίγκα να ασχοληθεί μαζί του, τούτη τη φορά για έναν μελαγχολικό λόγο. Οπως ανέφερε επίσημη δήλωση της οικογένειάς του, ο Μπράντλεϊ έμεινε παράλυτος έπειτα από ατύχημα που είχε στη Γιούτα στις 20 Ιανουαρίου, ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του... Ο ύψους 2,29μ. Αμερικανός χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του και παραμένει εδώ και οκτώ εβδομάδες στο νοσοκομείο.

In January, former Mavericks player Shawn Bradley was struck from behind by a car while he was riding his bike, suffering a traumatic spinal cord injury that left him paralyzed, per a statement from Mavericks PR. pic.twitter.com/dTN6YIQWR2