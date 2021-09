Με πλήρες «οπλοστάσιο» στον σακχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία και την αιμορροφιλία, η Novo Nordisk αντιμετωπίζει τις υγειονομικές προκλήσεις του μέλλοντος, όπως εξηγεί η κ. Η κ. Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και μέλος του Leadership Team της Novo Nordisk Ελλάς.

Συνέντευξη στην Αλεξία Σβώλου

Σε μία ιδιαίτερη χρονιά με την πανδημία να αναδεικνύει τη σημασία που έχει η φαρμακευτική καινοτομία για την αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών και όχι μόνο, τί σηματοδοτεί για τη Νovo Nordisk, η βράβευση της στα Prix Galien, τα λεγόμενα και Νόμπελ της φαρμακοβιομηχανίας και τί δρόμους άνοιξε αυτή η Οικουμενική ερευνητική συνεργασία που για πρώτη φορά καταγράφηκε σε τέτοιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του κορονοϊό και για άλλα χρόνια νοσήματα που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους;

Στη Novo Nordisk Hellas έχουμε ένα βασικό όραμα πάνω στο οποίο βαδίζουμε όλα αυτά τα χρόνια (περισσότερα από 40) που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα. Το όραμά μας βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: Δεσμευόμαστε να πρωταγωνιστούμε στον άριστο έλεγχο της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα, καθιστούμε διαθέσιμα τα πιο καινοτόμα προϊόντα και πραγματοποιούμε δράσεις που προάγουν τη ρύθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, ενώ παράλληλα στοχεύουμε, να αλλάξουμε τις θεραπευτικές εκβάσεις στην παχυσαρκία, στην αιμορροφιλία, και στις άλλες θεραπευτικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Όπως αντιλαμβάνεστε και σύμφωνα με το όραμά μας, η βράβευση της Εβδομαδιαίας Ενέσιμης Θεραπείας της Novo Nordisk για το σακχαρώδη διαβήτη ως το «Καλύτερο Φαρμακευτικό Προϊόν» στα Prix Galien Greece 2021, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να μας γεμίζει. Υπερηφάνεια διότι διαθέτουμε στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη αλλά και στην ιατρική κοινότητα μία καινοτόμα θεραπεία, για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου και τη βελτίωση του επιπέδου της συνολικής υγείας τους.

Σχετικά με την οικουμενική ερευνητική συνεργασία, αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ και αρκετά χρόνια υλοποιείται στο χώρο του φαρμάκου, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες συνεργάζονται με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα ανά τον κόσμο για την εύρεση νέων θεραπευτικών επιλογών που θα βελτιώσουν τη ζωή των ασθενών ή ακόμα και θα θεραπεύσουν χρόνιες παθήσεις.

Μέσα από την πανδημία της νόσου Covid-19 οι οικουμενικές ερευνητικές συνεργασίας επεκτάθηκαν, ενώ παράλληλα άνοιξε ο δρόμος για τη στενότερη συνεργασία της πολιτείας με τον φαρμακευτικό κλάδο, καθώς αποδείχθηκε πως μέσα από αυτή τη συνεργασία επιτυγχάνεται μέρα με την ημέρα η αντιμετώπιση της πανδημίας και η επαναφορά στην κανονικότητα.

Στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού πολλά χρόνια νοσήματα έμειναν στο περιθώριο, ασθενείς απορρυθμίστηκαν, η έγκαιρη διάγνωση καθυστέρησε και είναι δεδομένο ότι θα βρεθούμε μπροστά σε μία εκρηκτική αύξηση άλλων ασθενειών που παραμελήθηκαν πρωτίστως από τους ίδιους τους ασθενείς οι οποίοι δε ζήτησαν ιατρική βοήθεια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και δύο νοσήματα που έχουν σχέση με τον αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από τη λοίμωξη του κορονοϊού, ο διαβήτης και η παχυσαρκία.

Δύο χρόνια νοσήματα με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στην Ελλάδα, νοσήματα που δεν βοήθησαν τα περιοριστικά μέτρα αντιθέτως αυξήθηκαν οι δείκτες παχυσαρκίας στον παιδικό και τον ενήλικο πληθυσμό. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα;

Η πανδημία της νόσου Covid-19 έφερε στο προσκήνιο παθογένειες και αδυναμίες του εθνικού συστήματος υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν αναδειχθεί τόσο έντονα. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίσουμε στην πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία πως η διαχείριση της πανδημίας έγινε αποτελεσματικά, προστατεύοντας τις ζωές χιλιάδων ή/και εκατομμυρίων συμπολιτών μας.

Ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία είναι δύο χρόνια νοσήματα που η διαχείριση τους σε εθνικό επίπεδο χρήζει άμεσης και διαρκούς βελτίωσης. Η πανδημία της νόσου Covid-19, ανέδειξε το πόσο ευάλωτοι καθίστανται όσοι ζουν με τα νοσήματα αυτά και πλέον είναι ώρα για δράση!

Ο πρωθυπουργός από τη Δ.Ε.Θ., εξήγγειλε τη δημιουργία εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και έτσι μπήκε το πρώτο λιθαράκι για την αναχαίτιση της παχυσαρκίας, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες, τους γονείς και τους παππούδες των παιδιών αυτών. Χαρακτηριστικό είναι πως 1 στους 3 ενήλικες στην Ελλάδα πάσχει από παχυσαρκία, δηλαδή περισσότεροι από 2,8 εκατομμύρια συμπολίτες μας, ενώ διαρκώς αυξάνεται ο επιπολασμός και του σακχαρώδους διαβήτη, αφού τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, στην Ελλάδα.

Η καλύτερη διαχείριση και τελικά αντιμετώπιση των νόσων του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας, μπορεί να υλοποιηθεί μέσω πολλαπλών προγραμμάτων πρόληψης για το γενικό πληθυσμό της χώρας και ενημέρωσης για τους πάσχοντες και ταυτόχρονα με την ενίσχυση της φαρμακευτικής δαπάνης για το σακχαρώδη διαβήτη με ταυτόχρονη επαναξιολόγηση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.

Έτσι θα λάβουν ταχύτερα οι ασθενείς καινοτόμες θεραπείες με πολλαπλά θεραπευτικά οφέλη που αναπτύσσονται διεθνώς, ώστε να ελεγχθεί το δυσβάστακτο κόστος των επιπλοκών του διαβήτη που γονατίζει το σύστημα υγείας. Ας μην ξεχνάμε πως ο διαβήτης είναι η πρώτη αιτία ακρωτηριασμών, τύφλωσης, χρήσης τεχνητού νεφρού καθώς και κύρια αιτία για την πρόκληση εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η Νovo Nordisk έχει παράδοση ετών σε αυτές τις κατηγορίες ασθενειών, τι προσφέρει στους ασθενείς με διαβήτη και με παχυσαρκία και ποια είναι η επόμενη μέρα, πού θα κατευθυνθεί η αντιμετώπιση αυτών των δύο επιδημιών που λαμβάνουν τεράστια έκταση;

Η Novo Nordisk μέσω των προγραμμάτων κλινικής έρευνας, αναπτύσσει διαρκώς καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των διαταραχών ανάπτυξης, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες με βασικό σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα υγείας και ζωής των ασθενών ανά την υφήλιο.

Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκία, η Novo Nordisk διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που εμπλουτίζεται συνεχώς και την καθιστά ηγέτιδα δύναμη στη διαχείριση των ανωτέρω νόσων με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των πραγματικών, σοβαρών και ανεκπλήρωτων αναγκών των ατόμων που ζουν με αυτές

Την ίδια στιγμή αγωνιζόμαστε για την ανάπτυξη θεραπείας με στόχο την ίαση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μέσω της έρευνάς μας στα αρχέγονα και β- κύτταρα. Ερευνούμε, επίσης, τρόπους αναστολής της εξέλιξης της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μέσω διατήρησης της λειτουργίας των β-κυττάρων. Επιπρόσθετα, ερευνούμε θεραπείες μεγαλύτερης διάρκειας δράσης για την αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας καθώς και νέες θεραπείες για την παχυσαρκία και τις διαταραχές ανάπτυξης.

Οδηγούμε την αλλαγή για να νικήσουμε το διαβήτη και άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα.

Στο DNA της Novo Nordisk είναι γραμμένη μαζί με τη φαρμακευτική καινοτομία και η κοινωνική προσφορά. Πρωτοστατείτε σε κοινωνικές πρωτοβουλίες για μία καλύτερη ποιότητα ζωής για την πρόληψη του διαβήτη και της παχυσαρκίας που αποτελούν κορφές του παγόβουνου και από κάτω κρύβεται μία μεγάλη δεξαμενή συννοσηροτήτων.

Ποιες καμπάνιες έχουν ξεχωρίσει περισσότερο και τι σχεδιάζετε από δω και μπρος σε μία Ελλάδα που βγαίνει λαβωμένη από την πανδημία σε ό,τι αφορά τους δείκτες υγείας του πληθυσμού και τη διεύρυνση της ανισότητας των ανθρώπων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας;

Η κοινωνική προσφορά συμπληρώνει τη συνεισφορά μας στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων που αντιμετωπίζουμε, είναι κομμάτι της Novo Nordisk Hellas για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες. Παρουσιάζουμε και υλοποιούμε διαρκώς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού της χώρας για τις νόσους του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας και της αιμορροφιλίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τις δράσεις των ομοσπονδιών, ενώσεων και συλλόγων ασθενών ανά την Ελλάδα.

Πρωταγωνιστούμε στις θεραπευτικές κατηγορίες του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας, τόσο στην πρόληψη όσο και την ρύθμιση μέσω των προγραμμάτων: «Run to change diabetes» & «Μην το 'χεις βάρος» καθώς και των sites: www.diabetestalks.gr & www.mintoxeisvaros.gr

Παράλληλα υλοποιούμε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα Circular for Zero της μητρικής εταιρείας, με στόχο έως το 2030 να επιτύχουμε μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Στον τομέα της φροντίδας των ασθενών, εκπονούμε με εξωτερικούς συνεργάτες τα προγράμματα υποστήριξης ασθενών «Novocare for diabetes, For a Better Future, Novocare for Biopharm & Nordicare for Biopharm» για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και αιμορροφιλία, ενώ προετοιμάζουμε πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών και για τη νόσο της παχυσαρκίας.

Τέλος, για το 2021, υλοποιήσαμε την εκστρατεία ενημέρωσης για τη νόσο της αιμορροφιλίας στα κοινωνικά δίκτυα, στις επόμενες ημέρες θα είναι live η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καρδιαγγειακή νόσο και τη συσχέτιση της με το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ενώ αναμένεται και το δεύτερο κύμα της τηλεοπτικής εκστρατείας για τη νόσο της παχυσαρκίας «Η παχυσαρκία είναι νόσος και αντιμετωπίζεται» που θα πλαισιώνεται από πληθώρα παράλληλων ενεργειών και δράσεων.

Who is Who

Η κ. Μαίρη Καραγεώργου είναι Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και μέλος του Leadership Team της εταιρείας Novo Nordisk Ελλάς από τον Φεβρουάριο του 2012, με δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεκίνησε την Καριέρα της το 1997 όπου εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας Bristol Myers Sqibb. Από το 1999 εργάστηκε στην εταιρεία Janssen-Cilag Pharmaceutical-SACI έως το 2007 που εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας Amgen Hellas ως Key Account Manager. Είναι απόφοιτη του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Negotiation and Competitive Decision Making στο Harvard Business School, στο LSE για Market Access και στο INSEAD για Negotiations.