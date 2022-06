Η Nissan αποκάλυψε το Nissan Z Racing Concept για τον 24ωρο αγώνα Fuji

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC) αποκάλυψαν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα Nissan Z Racing Concept 230 και 244. Τα οχήματα, βασισμένα στο ολοκαίνουργιο σπορ αυτοκίνητο Nissan Z, έκαναν το ντεμπούτο τους στον 24ωρο αγώνα Fuji, που διεξήχθη στην πίστα του Fuji Speedway στις 4 και 5 Ιουνίου.

Για να διερευνήσουν τον πιθανό ανταγωνισμό σε διάφορες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Nissan και η NMC αναπτύσσουν αυτά τα νέα οχήματα με τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια πολλών ετών συμμετοχής στο Super GT, καθώς και από την ανάπτυξη αγωνιστικών οχημάτων για τρίτους. Το Αυτοκίνητο 230, που επιμελείται η ομάδα της NISMO, είναι εξοπλισμένο με κινητήρα συμβατό με καύσιμο ουδέτερου άνθρακα (CNF). Το Αυτοκίνητο 244, που επιμελείται η ομάδα της Max Racing, τροφοδοτείται από έναν βενζινοκινητήρα. Μέσω της συμμετοχής στον εξαντλητικό 24ωρο αγώνα αντοχής με τα δύο Nissan Z Racing Concepts, στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των οχημάτων και η συγκέντρωση πολύτιμων δεδομένων που μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω των αγώνων. Αυτός ο στόχος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κινητήρα που είναι συμβατός με CNF και για εφαρμογή σε μελλοντική ανάπτυξη.

Η Nissan στοχεύει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της έως το οικονομικό έτος 2050 και ως εκ τούτου ενισχύει τις προσπάθειές της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για παράδειγμα, η Nissan είναι ο μόνος Ιάπωνας κατασκευαστής που συμμετέχει στο αμιγώς ηλεκτρικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ABB FIA Formula E. Η ανάπτυξη του κινητήρα συμβατού με CNF, στοχεύει μελλοντικά σε μηχανοκίνητα αθλήματα με ουδέτερο άνθρακα.

«Στην επιδίωξή μας για καινοτομία, πάντα αμφισβητούσαμε τα όρια του δυνατού, αλλά ποτέ δεν κάναμε συμβιβασμούς σε ό,τι ενθουσιάζει το κοινό μας. Είτε είναι ο ενθουσιασμός αναμεμειγμένος με το βρυχηθμό των κινητήρων, είτε η αθόρυβη ταχύτητα, φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να απολαύσουν την εμπειρία τους χωρίς συμβιβασμούς”, δήλωσε ο Ashwani Gupta, chief operating officer της Nissan. “Είμαστε ο πρώτος και μοναδικός Ιάπωνας κατασκευαστής που μπήκαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula E και αμφισβητούμε ξανά τους κανόνες. Η συμμετοχή των αυτοκινήτων Nissan Z Racing Concept σε αυτόν τον απαιτητικό αγώνα θα φέρει πολλές πολύτιμες γνώσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών κινητήρων. συμβατών με καύσιμο ουδέτερου άνθρακα».

Ο Takao Katagiri, επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Nissan και πρόεδρος της NMC, πρόσθεσε: "Μπαίνουμε σε αυτόν τον 24ωρο αγώνα αντοχής με δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα με καύσιμο CNF, γιατί όσο πιο σκληρός είναι ο αγώνας, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε. Αναμένουμε να αποκτήσουμε άφθονα δεδομένα και τεχνογνωσία για μελλοντική εξέλιξη οχημάτων και ταυτόχρονα στοχεύουμε να δείξουμε στο κοινό μας τις μοναδικές οδηγικές επιδόσεις του ολοκαίνουργιου Z, που ελπίζουμε να ξεπεράσει τις προσδοκίες του.”