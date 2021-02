Η νέα φανέλα της Φόρεστ Γκριν Ρόβερς θα μυρίζει... καφέ!

Η «πιο πράσινη ομάδα ποδοσφαίρου του κόσμου», σύμφωνα με τη FIFA από το 2017, αποφάσισε να κάνει ένα ακόμη οικολογικό βήμα, με μία «απόχρωση» και ένα άρωμα λίγο πιο καφέ... Η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς, ομάδα της League Two (4η κατηγορία της) Αγγλίας ανακοίνωσε πως στον αγώνα του Σαββάτου (27/2) με την Κόλτσεστερ θα λανσάρει τις νέες φανέλες της, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από περισσευούμενους κόκκους καφέ και από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια!

Η Φόρεστ, η οποία πριν από τέσσερα χρόνια αναγνωρίστηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία ως το πιο περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένο κλαμπ του πλανήτη, έχει καινοτομήσει και στο παρελθόν, φορώντας φανέλες από ανακυκλωμένο μπαμπού. Ωστόσο, θεωρήθηκε πως το υλικό αύξανε το βάρος τους και αυτό δεν βοηθούσε τους παίκτες. Το 2018, η αγγλική ομάδα έλαβε επίσημη πιστοποίηση από τα Ηνωμένα Εθνη ως η πρώτη που πέτυχε μηδενική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

League Two side Forest Green Rovers unveil their new eco-friendly kit, made of waste coffee grounds! 🙌 pic.twitter.com/ln7g4ZpkrP

Ιδιοκτήτης είναι από το 2011 ο επιχειρηματίας, Ντέιλ Βινς, ιδρυτής της εταιρίας Ecotricity, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την «πράσινη ενέργεια». Ο ίδιος έχει τονίσει στο BBC πως «πάντα αναζητούμε λύσεις και χρήσεις παρθένων ή ανακυκλωμένων υλικών και ελπίζουμε να ωθήσουμε και άλλες ομάδες προς την οικολογική κατεύθυνση». Τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλοι σύλλογοι όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γιουβέντους και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν φορέσει κατά καιρούς φανέλες από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχει ανασυρθεί από ωκεανούς.

Οι «πράσινοι διάβολοι», όπως είναι το παρωνύμιο του συλλόγου, συνηθίζουν κατ’ εντολή του Βινς να επιλέγουν μόνο χορτοφαγικό μενού, τουλάχιστον τις ημέρες των αγώνων. Από το 2020, επενδυτής στη Φόρεστ Γκριν Ρόβερς είναι και ο Ισπανός πλάγιος αμυντικός της (αντιπάλου του Ολυμπιακού στους «16» του Europa League) Αρσεναλ, Εκτορ Μπεγερίν, ο οποίος έχει ενθουσιαστεί με την ιδέα και την οικολογική ευαισθησία της Φόρεστ.

Ο χλοοτάπητας του γηπέδου της είναι οργανικός και ποτίζεται με ανακυκλωμένο νερό, ενώ τα γραφεία τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, ως το 2023 θα είναι έτοιμο και το νέο γήπεδο της ομάδας, χωρητικότητας 5.000 θεατών, το οποίο θα είναι το πρώτο ξύλινο στον κόσμο!

The world’s first wooden football stadium will be built in Gloucestershire by the lower league vegan football club Forest Green Rovers https://t.co/MLHzXZiWwf