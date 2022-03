Η Μόσχα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κοντά στο Λβιβ - Αισιοδοξία για νέες ρωσοουκρανικές συνομιλίες σύντομα

Την ευθύνη για την επίθεση με πυραύλους στη στρατιωτική βάση του Γιαβορίφ, κοντά στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, ανέλαβε ο ρωσικός στρατός, ανακοινώνοντας ότι σκότωσε έως 180 ξένους μισθοφόρους και εξουδετέρωση σημαντική ποσότητα οπλισμού.

Περισσότεροι από 2.200 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολής, ενώ ανθρωπιστική φάλαγγα που κινείτο προς την πόλη δεν κατάφερε να φτάσει, λόγω των σφοδρών μαχών που μαίνονται.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερέσουκ, 140.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εμπόλεμες ζώνες σε ολόκληρη την Ουκρανία, μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Την Κυριακή χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν πόλεις στην περιφέρεια του Κιέβου, ενώ περίπου 5.000 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιφέρεια του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Στο διπλωματικό πεδίο, η ουκρανική και η ρωσική πλευρά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για συνέχιση των μεταξύ τους συνομιλιών σύντομα.

20:31 Πεσκόφ: Τη Δευτέρα οι συνομιλίες Μόσχας - Κιέβου

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, δήλωσε στο RIA Novosti ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαψελυδοντας την Ουκρανία, η οποία γνωστοποίησε ότι «οι συνομιλίες με τη Ρωσία συνεχίζονται αυτή τη στιγμή» μέσω του συμβούλου του Ουκρανού προέδρου Ολέκσιι Αρεστόβιτς.

20:08 Ουκρανία: Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι εγκατέλειψαν «τις γραμμές του μετώπου»

Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από τις ζώνες συγκρούσεων στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ σε συνέντευξη στην εθνική τηλεόραση.

Η Βέρεστσουκ δήλωσε ότι ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να φθάσει στην πολιορκημένη πόλη λιμάνι της Μαριούπολης, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

«Η αυτοκινητοπομπή έχει μείνει στην (την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη) Μπερντιάνσκ και αύριο θα επιχειρήσει ξανά να φθάσει στη Μαριούπολη», δήλωσε.

19:59 Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ

Το υπουργείο Ατομικής Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που σημαίνει ότι τα συστήματα ψύξης θα λειτουργούν κανονικά και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν εφεδρική ισχύ.

Το υπουργείο έκανε την ανακοίνωση με διαδικτυακή ανάρτηση. Η Ουκρανία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για αυξημένο κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας εάν δεν επισκευαζόταν μια γραμμή ρεύματος υψηλής τάσης στο εργοστάσιο, η οποία είχε καταστραφεί σε μάχες.

19:35 Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τραυματίες σε πολεμικό νοσοκομείο

Στρατιωτικό νοσοκομείο που φροντίζει μαχητές της Ουκρανίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου συνομίλησε με τους τραυματίες και τους γιατρούς τους, δίνοντάς τους παράλληλα βραβεία.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο παρέχονται υπηρεσίες στον ουκρανικό στρατό που έχει πάσης φύσεως τραύματα κατά τη διάρκεια μαχών που διεξάγονται στην περιοχή του Κιέβου.

18:43 Ρωσικό ΥΠΑΜ: Χτυπήσαμε τη βάση στο Λβιβ και σκοτώσαμε μέχρι και 180 ξένους μισθοφόρους

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «ξένους μισθοφόρους» κατά τη διάρκεια πληγμάτων σήμερα κατά της τοποθεσίας Σταρίτσι και της στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίφ στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

«Συνεπεία αυτού του πλήγματος, έως 180 ξένοι μισθοφόροι και σημαντική ποσότητα ξένων όπλων εξουδετερώθηκαν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς ο αριθμός αυτός να μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, από το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα πυρά κατέστρεψαν ένα κέντρο εκπαίδευσης για ξένους μαχητές, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που παραδόθηκαν στην Ουκρανία.

Αυτά τα πλήγματα είναι το έργο «όπλων μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας» πρόσθεσε ο 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Η εξουδετέρωση ξένων μισθοφόρων που φτάνουν στην Ουκρανία θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το BBC, η βάση καλύπτει περιοχή 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.790 στρατιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι άνδρες του ουκρανικού στρατού βρίσκονταν στη βάση τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού και για ασκήσεις με στρατούς άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Partnership for Peace» («Συνεργασία για την Ειρήνη»), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ και μη μελών.

18:35 Ουκρανικό κοινοβούλιο: Ανήρτησε βίντεο στο οποίο βομβαρδίζεται ο πύργος του Άιφελ

Bίντεο στο οποίο φαίνεται να βομβαρδίζεται το Παρίσι ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter το ουκρανικό κοινοβούλιο, στην προσπάθειά του να δείξει σε όλη την Ευρώπη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δε στοχεύει αποκλειστικά στην Ουκρανία. «Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει το βίντεο, επαναλαμβάνοντας φράση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι.

Στο βίντεο παρουσιάζονται μαχητικά που αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη γαλλική πρωτεύουσα υπό τις κραυγές τρόμου των πολιτών.

«Ο διάσημος πύργος του Άιφελ ή η Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα», γράφει το ουκρανικό κοινοβούλιο στη λεζάντα.

