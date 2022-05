Η μεγάλη στροφή της Φιλανδίας: Ανακοίνωσε την απόφαση άμεσης ένταξης στο ΝΑΤΟ

Το τέλος της ουδετερότητας για τη Φιλανδία είναι και επίσημα γεγονός. Η χώρα ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβάλει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Σε κοινή τους δήλωση, ο πρόεδρος Σαούλι Νινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν ανακοίνωσαν ότι θα υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ. Κίνηση που διευκολύνει και τη Σουηδία, η οποία επίσης έχει ανακοινώσει ότι ως τη Κυριακή θα υποβάλει ένταξη στο ΝΑΤΟ, το οποίο διευρύνεται ως συνέπεια του πολέμου που κύρηξε ο Πούτιν στην Ουκρανία.

Η απόφαση των Φιλανδών βάζει τέλος σε ένα καθεστώς που ίσχυε εδώ και περίπου 80 χρόνια, από το τέλος δηλαδή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και η χώρα επιλέξει να είναι στρατιωτικά αδέσμευτη και ονομαστικά ουδέτερη για να αποφύγει να προκαλέσει τη Ρωσία. Ο πόλεμος ωστόσο στην Ουκρανία εκτόξευσε τα ποσοστά των πολιτών που θέλουν ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, ο πρόεδρος Σάουλι Νιινίστε - τακτικός συνομιλητής του Πούτιν τα τελευταία χρόνια - και η πρωθυπουργός, Σάνα Μάριν, αναφέρουν ότι «η Φιλανδία πρέπει να κάνει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση», εκφράζοντας την ελπίδα «πως τα βήματα που απαιτούνται ακόμα σε εθνικό επίπεδο θα γίνουν γρήγορα μέσα στις επόμενες λίγες μέρες». Η χώρα που μοιράζεται κοινά σύνορα μήκους 1.300 χλμ και δύσκολο παρελθόν με την Ρωσία παρέμενε εκτός της Βορειοατλαντικής συμμαχίας για να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw