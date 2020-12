Η Ευρώπη θωρακίζεται: Μηνύματα αισιοδοξίας από την πρώτη ημέρα εμβολιασμών

Πρεμιέρα για τους εμβολιασμούς κατά του νέου κορονοϊού, καθώς οι χώρες μέλη της ΕΕ αφού έλαβαν τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech προχωρούν ταχύτατα στον εμβολιασμό του πληθυσμού με στόχο να μπορέσει και πάλι να αναπνεύσει ελεύθερα η Ευρώπη και να αφήσει πίσω την πανδημία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την έναρξη των εμβολιασμών που «θα βοηθήσει να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονική ζωή μας». Διαβεβαίωσε επίσης ότι σύντομα θα υπάρχουν αρκετές δόσεις για όλους, αλλά πρώτα θα προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι.

The first vaccinations against COVID-19 are beginning across the European Union today.



We have acted in unity throughout this pandemic. Today we begin to turn the page on this chapter, together.#EUVaccinationDays #StrongerTogether pic.twitter.com/CZoCx8NTB0