Η Ευρώπη αποχαιρετά τον Νταβίντ Σασόλι

Τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι τα ξημερώματα της Τρίτης, εκφράζουν, σε συλλυπητήρια μηνύματά τους ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σπουδαίο Ευρωπαίο και περήφανο Ιταλό τον χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει: «Λυπάμαι βαθιά για την τρομερή απώλεια ενός σπουδαίου Ευρωπαίου και περήφανου Ιταλού. Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του».

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David!