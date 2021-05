Η Εφές στην κορυφή της Ευρωλίγκα με... ένα χρόνο καθυστέρηση!

EUROKINISSI

Τον παρθενικό τίτλο στην ιστορία της στην Ευρωλίγκα πανηγυρίζει από το βράδυ της Κυριακής (30/5) η Αναντολού Εφές. Οι Τούρκοι επιβλήθηκαν με 86-81 της Μπαρτσελόνα στον τελικό του φάιναλ φορ της Κολωνίας και στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, για ένα τρόπαιο το οποίο περίμεναν... 12 μήνες. Οι δύο σταρ της, Βασίλιε Μίτσιτς (25π.) και Σέιν Λάρκιν (21π.) πρόσφεραν μία ακόμη «παράσταση» και οδήγησαν την ομάδα του κόουτς Εργκίν Αταμάν στον θρίαμβο, «μιλώντας» σε κάθε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

The job is done. WE ARE THE CHAMPION!#WhereIStand pic.twitter.com/DOC2NlhktO — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 30, 2021

Η Εφές, η οποία μετά την ήττα στον τελικό του 2019 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πέρσι θεωρούνταν το ακλόνητο φαβορί αλλά «ηττήθηκε» από την πανδημία και τη ματαίωση της σεζόν. Στο παρκέ της Κολωνίας, όμως, εκπλήρωσε τη δική της «προφητεία», αν και στην πρώτη περίοδο, παρά τους 8π. του Σανλί, έμεινε πίσω στο σκορ με 22-15. Οι δύο ηγέτες της, Μίτσιτς και Λάρκιν, είχαν μαζί 3π. μόνο με βολές, όμως «αφυπνίστηκαν» στη συνέχεια και εκμεταλλεύτηκαν και την κατάσταση του Νικ Καλάθη, ο οποίος αγωνίστηκε για τη «Μπάρτσα» παρότι γύρισε το πόδι του στον ημιτελικό της Παρασκευής με την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι Καταλανοί ξέφυγαν με 25-15 στο 11΄, όμως ένα σερί 9-0 επέτρεψε στην Εφές να μειώσει στον πόντο, να προσπεράσει με 36-29 στο 19΄ και να κλείσει το ημίχρονο στο +3 (39-36). Η άνοδος του Λάρκιν έφερε τους Τούρκους στο +11 (52-41) στο 24΄ και στο 59-48 του 27΄, αφού η Μπαρτσελόνα είχε 4/17τριπ., εκ των οποίων τα 4/7 ήταν των Χίγκινς και Κούριτς...Ο μεγάλος σταρ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Νίκολα Μίροτιτς, ξεκίνησε με 2π. και 0/4 σουτ ως το 28΄, όμως βοήθησε τους «μπλαουγκράνα» να μειώσουν 65-62 στο 32΄.

The speed from Larkin to throw it UP 💨#7DAYSMagicMoment I #F4GLORY pic.twitter.com/E0gYAw877Y — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 30, 2021

Στην τέταρτη περίοδο, εκτός του Λάρκιν, ανέλαβε πάλι δράση ο φετινός MVP της κανονικής περιόδου, Βασίλιε Μίτσιτς και με δύο σπουδαία καλάθια έφερε την Εφές στο 81-76, δύο λεπτά πριν από το τέλος. Τρεις βολές του Κούριτς στα 12΄΄ μείωσαν σε 84-81, όμως ο ψύχραιμος Μίτσιτς είχε με τη σειρά του 2/2 στα 7΄΄ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, χαρίζοντας τον τίτλο στην τουρκική ομάδα και κατακτώντας και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του φάιναλ φορ!

The Final Four MVP....



What a campaign from Vasilije Micic!#F4GLORY pic.twitter.com/DyHoYTFZY3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 30, 2021

Ο Εργκίν Αταμάν οδήγησε την Εφές στο πρώτο «στέμμα» της στην Ευρωλίγκα, όμως για τον ίδιο αυτός ήταν ο τέταρτος διαφορετικός ευρωπαϊκός τίτλος. Ο 55χρονος κόουτς έχει κατακτήσει άλλους τρεις τίτλους (Σαπόρτα το 2002 με τη Σιένα, EuroChallenge το 2012 με τη Μπεσίκτας και το EuroCup το 2015 με τη Γαλατασαράι) και έγινε ο τρίτος κόουτς με τέσσερα διαφορετικά ευρωπαϊκά τρόπαια, μετά τους Ντούσαν Ιβκοβιτς (δύο Ευρωλίγκες με Ολυμπιακό και Σαπόρτα με την ΑΕΚ) και Αΐτο Ρενέσες.

Στον αγώνα των απογοητευμένων των ημιτελικών της Παρασκευής, η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε νωρίτερα με 83-73 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και κατέκτησε την 3η θέση του φάιναλ φορ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 17 (1/4τριπ, 11ριμπ.), Χάνγκα, Μπολμάρο 7 (1), Σμιτς, Γκασόλ 1, Αμπρίνες 2, Χίγκινς 23 (4/6τριπ.), Κούριτς 18 (2/7τριπ.), Κλαβέρ 2, Μίροτιτς 11 (3/7διπ., 1/5τριπ.), Καλάθης (0/4 σουτ, 2ριμπ., 1ασ.).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Αταμάν): Λάρκιν 21 (1/4τριπ., 12/12βολ.), Μπομπουά 3, Σίνγκλετον 4, Μπαλμπάι, Σανλί 12, Μοερμάν 6, Πλάις 5 (1), Μίτσιτς 25 (2/4τριπ., 5ασ.), Αντερσον, Ντάνστον 6, Σιμόν 4.