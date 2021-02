Η ΕΕ στηρίζει επίσκεψη Μπορέλ στη Μόσχα μετά τις απελάσεις διπλωματών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε σήμερα τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική για το ταξίδι του την περασμένη εβδομάδα στη Ρωσία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση τριών διπλωματών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που είχε εκεί συνομιλίες.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως έμαθε για τις απελάσεις μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα την Παρασκευή. Σε ανάρτησή του αργά χθες, Κυριακή, ο Μπορέλ είπε πως οι εκκλήσεις του στη Ρωσία να σταματήσει τις απελάσεις έπεσαν στο κενό.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



