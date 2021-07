Μισέλ: Καταδικάζει τις πιέσεις Λευκορωσίας προς Λιθουανία, αφήνοντας τους παράτυπους μετανάστες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, «με μια φωνή», καταδικάζει την απόφαση της Λευκορωσίας να επιτρέπει σε παράνομους μετανάστες να εισέρχονται στη Λιθουανία σε αντίποινα για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

Η λιθουανική κυβέρνηση κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτειά της, καθώς η ροή των – κυρίως Ιρακινών – μεταναστών από τη Λευκορωσία έφθασε τους 150 την ημέρα κατά μέσον όρο· πρόκειται για μέσο όρο υψηλότερο από αυτόν των μεταναστών που υποδεχόταν σε ετήσια βάση το Βίλνιους τα προηγούμενα τρία χρόνια.

«Οι συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λένε καθαρά ότι (...) οι αρχές της Λευκορωσίας χρησιμοποιούν την παράτυπη μετανάστευση για να προσπαθήσουν να πιέσουν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας», ανέφερε ο κ. Μισέλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Βίλνιους με τον λιθουανό πρόεδρο, τον Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Η ΕΕ, δυνατά και με μια φωνή, καταδικάζει την πίεση (που ασκείται) με τη χρησιμοποίηση των μεταναστών. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «είναι προσωπική μου επιθυμία να διαβεβαιώσω τη Λιθουανία για την αλληλεγγύη των κρατών μελών».

We condemn all attempts to instrumentalise illegal migration to exert pressure on EU member states.#Lithuania can count on our full support and solidarity through the mobilisation of @Frontex & dialogue with countries involved in return & readmission procedures.@GitanasNauseda pic.twitter.com/FskpijoP91