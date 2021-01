Bρετανός ΥΠΕΞ: Η ΕΕ διαβεβαίωσε πως δεν θα μπλοκάρει τις προμήθειες των εμβολίων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ τον διαβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να διαταράξει τις προμήθειες των εμβολίων κατά της Covid-19 προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αφότου οι Βρυξέλλες γνωστοποίησαν ότι σχεδιάζουν τον έλεγχο των εξαγωγών.

Ο Ντόμινικ Ράαμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές, έπειτα από μια, όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε, «εποικοδομητική συνομιλία» με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Με καθησύχασε πως η ΕΕ δεν έχει καμία επιθυμία να μπλοκάρει τους προμηθευτές από το να τηρήσουν τα συμβόλαια για τη διανομή των εμβολίων στη Βρετανία», έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter.

«Ο κόσμος παρακολουθεί και μονάχα μέσω της διεθνούς συνεργασίας θα νικήσουμε αυτήν την πανδημία», πρόσθεσε.

Constructive conversation with @VDombrovskis this afternoon. I was reassured the EU has no desire to block suppliers fulfilling contracts for vaccine distribution to the UK. The world is watching and it is only through international collaboration that we will beat this pandemic.