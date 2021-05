Η Βανέσα Μπράιαντ τίμησε με νέα σειρά ρούχων τη μνήμη της κόρης της και ετοιμάζει παπούτσια για τον Κόμπι

Η Τζιάνα Μπράιαντ δεν πρόλαβε να χαρεί την εφηβεία της. Η 13χρονη κόρη του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο στις 26 Ιανουαρίου 2020 έδωσε τέλος στη ζωή τόσο του παλαίμαχου σταρ του ΝΒΑ και της «Τζίτζι» όσο και άλλων επτά ανθρώπων... Τη φετινή Πρωτομαγιά θα γιόρταζε τα 15α γενέθλιά της. Αντί για τούρτα, όμως, στο μελαγχολικό σπίτι της μητέρας και των αδερφών της τίμησαν τη μνήμη της με μία νέα σειρά ρούχων.

Η χήρα του Κόμπι, Βανέσα, ανακοίνωσε μέσω του Instagram την κυκλοφορία μίας νέας ενδυματολογικής γραμμής της οικογένειας με τίτλο «Mambacita», όπως ήταν το παρωνύμιο της αείμνηστης κόρης της. Η σύζυγος του Μπράιαντ πόζαρε σε σχετικές φωτογραφίες με τη μεγάλη κόρη της, Νατάλια, και ξεκαθάρισε στην ανάρτησή της πως «όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο ίδρυμα “Mamba and Mambacita Sports Foundation”». Την φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε η 38χρονη Αμερικανίδα για να τιμήσει τη μνήμη του συντρόφου και της κόρης της. Μάλιστα, πολλές ομάδες του ΝΒΑ, όπως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ο αρχηγός τους, Στεφ Κάρι, αγόρασαν και φόρεσαν τα ρούχα με το logo της Τζίτζι.

Τα ρούχα αναγράφουν τη λέξη «Mambacita» και έχουν σε μία καρδιά τον αριθμό «2», ο οποίος ήταν εκείνος που φορούσε η Τζίτζι στην ομάδα μπάσκετ που αγωνιζόταν, στην ακαδημία του πατέρας της. Η ανακοίνωση της Βανέσα Μπράιαντ, αν και αυτή η κολεξιόν θα προσφέρει τα έσοδά της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ήρθε μερικές ημέρες μετά την αποκάλυψή της ότι το ίδρυμα του Κόμπι ολοκλήρωσε την 18ετή συνεργασία του μεγάλου σταρ με την εταιρία Nike.

Kobe Bryant, LLC has filed trademarks for footwear and apparel. pic.twitter.com/s9OUuEEFxB