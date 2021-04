Τέλος της συνεργασίας Nike και logo του Κόμπι, με υπονοούμενα από τη σύζυγό του...

Το νήμα της πορείας του 41 ετών Κόμπι Μπράιαντ «κόπηκε» άδοξα και πρόωρα στις 26 Ιανουαρίου 2020, στα συντρίμμια ενός ελικοπτέρου που κόστισε επίσης τη ζωή στην 13 ετών κόρη του, Τζίτζι, και σε άλλους επτά επιβαίνοντες... Οι αναμνήσεις του θρύλου των Λος Αντζελες Λέικερς, όμως, δεν στέκουν «λαμπερές» απλώς από στιγμιότυπα θριάμβων στο παρκέ, από στατιστικά ρεκόρ και από φωτογραφίες τίτλων. Οι θαυμαστές του τιμούν τη μνήμη του μέχρι και φορώντας τα παπούτσια με την υπογραφή και το λογότυπό του. Παπούτσια, πάντως, που για την ώρα μένουν δίχως κατασκευαστή.

Η ιστοσελίδα Complex αποκάλυψε ότι η πενταετής επέκταση της συμφωνίας του Κόμπι με την αθλητική εταιρία Nike μετά το τέλος της καριέρας του έληξε στις 13 Απριλίου. Ακριβώς πέντε χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του, στον οποίο είχε σκοράρει 60 πόντους εναντίον των Γιούτα Τζαζ!

Το δημοσίευμα τόνιζε πως το ίδρυμα που διαχειρίζεται τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εικόνας του αείμνηστου σταρ του ΝΒΑ Κόμπι δεν ανανέωσε τη συνεργασία με την εταιρία από το Ορεγκον. Κάτι που επιβεβαίωσε η Nike με επίσημη δήλωσή της, στην οποία ανέφερε πως «ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν σημαντικό κομμάτι τις βαθιάς σύνδεσης με τους καταναλωτές μας. Μας πίεσε, όπως όλους γύρω του, να γίνουμε καλύτεροι και παρότι η επαγγελματική σχέση μας ολοκληρώθηκε, θα παραμείνει για πάντα μέλος της οικογένειάς μας».

Η χήρα του Κόμπι, Βανέσα Μπράιαντ, η οποία είχε λόγο στην άρνηση του ιδρύματος στη νέα προσφορά της Nike, εξέδωσε τη Δευτέρα (19/4) μία ανακοίνωση μέσω του δικτύου ESPN, δηλώνοντας πως «ο Κόμπι και η Nike δημιούργησαν μερικά από τα πιο όμορφα υποδήματα για μπάσκετ, τα οποία λατρεύτηκαν από οπαδούς και παίκτες σε όλο τον κόσμο». Σύμφωνα με αμερικανικά Μ.Μ.Ε., η Βανέσα Μπράιαντ ήταν απογοητευμένη από την περιορισμένη διαθεσιμότητα παπουτσιών με το logo του αδικοχαμένου συζύγου της, ειδικότερα σε μεγέθη για παιδιά...

Η Nike είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μετά τον θάνατο του Κόμπι δεν θέλησε, κατά το κοινώς λεγόμενο, να «γεμίσει» την αγορά με προϊόντα του, ώστε να μην θεωρηθεί πως εκμεταλλεύεται την απώλειά του για κέρδη. Η περιορισμένη κυκλοφορία, πάντως – αν και αρχικά το απέτρεψε – οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τιμών στις μεταπωλήσεις, καθώς συλλεκτικά υποδήματα του Μπράιαντ ανταλλάχθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και αντί δεκάδων χιλιάδων δολαρίων!

Βάσει των αναφορών, ωστόσο, η Βανέσα Μπράιαντ ενοχλήθηκε από την βραχυπρόθεσμη σε διάρκεια προσφορά της Nike, καθώς ευελπιστούσε πως η αμερικανική φίρμα θα τιμήσει τον σύντροφό της με μία δια βίου ζωής συμφωνία, σαν εκείνες που απολαμβάνουν οι Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο πρώτος, παλαίμαχος σταρ των Μπουλς, κερδίζει περίπου 130 εκατ. δολάρια ετησίως από τη Jordan Brand και ο ΛεΜπρον έχει υπογράψει μία ισόβια συνεργασία που θα του αποφέρει συνολικά περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια!

Ο Κόμπι Μπράιαντ υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιό του με τη Nike το 2003, όταν μάλιστα πλήρωσε ο ίδιος οκτώ εκατ. για να «σπάσει» τη συμφωνία του με την Adidas. Είχε θεωρήσει πως η γερμανική φίρμα δεν τον στήριξε στη δικαστική διαμάχη του και την κατηγορία βιασμού μίας υπαλλήλου ενός κέντρου αποθεραπείας στο Κολοράντο. Ο ηγέτης των Λέικερς είχε βοηθήσει τη Nike να «χτίσει» μία αγορά έξι δισ.(!) στην Κίνα.

Το 2008 – 2009, τα «Kobe 4» εισήγαγαν νέα μόδα χαμηλών παπουτσιών τα οποία έγιναν τα πιο αγαπητά από τους περισσότερους παίκτες, κάθε θέσης, στο ΝΒΑ. Ο Κόμπι είχε την ιδέα της γραμμής «Protro», ενός συνδυασμού νέας τεχνολογίας και retro σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, η Nike κυκλοφόρησε 11 μοντέλα, όμως μετά τον θάνατό του, εμφάνισε δέκα μοντέλα με παραλλαγές των προηγούμενων υποδημάτων, σε περιορισμένο αριθμό.

«Η ελπίδα μου είναι πως θα συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους φαν του συζύγου μου να φορούν παπούτσια και ρούχα με την υπογραφή του», συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή της η Βανέσα Μπράιαντ. Αμερικανικές ιστοσελίδες αναφέρουν ότι θα έρθει σε επαφή με άλλες ενδιαφερόμενες εταιρίες ή θα ολοκληρώσει ένα όραμα του Κόμπι. Ο Μπράιαντ φερόταν από τον Δεκέμβριο του 2019 να εξετάζει την προοπτική να αφήσει τη Nike και να ιδρύσει τη δική του φίρμα με όνομα «Mamba», όπως το περίφημο παρωνύμιό του.

