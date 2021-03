Η ατζέντα του Τόμας Μπαχ είναι και «μπούσουλας» από τη διδακτορική εργασία του

Το «σκηνικό» δεν άφηνε περιθώρια για χειροκρότημα και αποθέωση. Αλλωστε, το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς δεν είχε αντίπαλο... Ο Τόμας Μπαχ επανεκλέχθηκε στη θέση του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην 137η συνεδρίαση η οποία αρχικά είχε οριστεί για την Αθήνα (ορίστηκε εκ νέου ως έδρα για το 2025), όμως λόγω πανδημίας διεξήχθη διαδικτυακά. Ο 67χρονος Γερμανός δικηγόρος και χρυσός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας το 1976 στο Μόντρεαλ έλαβε 93 από τις 94 ψήφους, ενώ τέσσερα μέλη των «αθανάτων» απείχαν.

