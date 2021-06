Η ασυνήθιστη επιλογή της Alpine με τον Εστεμπάν Οκόν

Ηταν θέμα χρόνου ν' ανανεώσει η Alpine την συνεργασία της με τον Εστεμπάν Οκόν. Αφενός έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά τόσο στην περασμένη όσο και στην τρέχουσα σεζόν, ενώ παράλληλα η αγορά δεν προσφέρει πολύ καλύτερες επιλογές. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη στα γκαράζ της Formula 1, καθώς οι ομάδες ετοιμάζονται για το Grand Prix της Γαλλίας στην πίστα Paul Ricard (15:50, ΕΡΤ 2 – 16:00, COSMOTE TV SPORT 5), είναι η διάρκεια του συμβολαίου: ως το 2024.

Με αυτή την κίνηση, η Alpine ένωσε το μέλλον της με τον 24χρονο Γάλλο πιλότο και στο τέλος της συμφωνίας θα έχουν συμπληρώσει μαζί πέντε σεζόν. Κυρίως, δε, βάζει τέλος στα σενάρια πως ενδιαφέρεται για τον Πιέρ Γκασλί της Alpha Tauri ή πως ο Οκόν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος στο άμεσο μέλλον για τη Mercedes. Αλλωστε, παραμένει εκπρόσωπός του ο διευθυντής της ομάδας, Τότο Βολφ.

Ασυνήθιστο αν μη τι άλλο, γιατί συμβόλαια για τόσο μεγάλο διάστημα έχουν μόνο οι σταρ όπως ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull, 2023) ή οι ανερχόμενοι οδηγοί όπως ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari, 2024) κι ο Λάντο Νόρις (McLaren, τουλάχιστον ως το 2023) με άλλους «φτασμένους» οδηγούς να μην έχουν εγγυημένα συμβόλαια μέχρι τότε, αλλά με οψιόν επέκτασης της συμφωνίας και για τη μεθεπόμενη σεζόν.

Ο Οκόν έχει τρέξει σε 73 Grand Prix στις πέντε σεζόν που βρίσκεται στη Formula 1 και το καλύτερο αποτέλεσμά του είναι η δεύτερη θέση στο Grand Prix του Sakhir το 2020. Λόγω παλαιότητας στην ομάδα τον βλέπουν ως τον πιλότο σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο διευθυντής της Alpine, Μάρτσιν Μπουντκόφσκι. Αυτό γιατί ο Φερνάντο Αλόνσο «πρακτικά μόλις έχει έρθει στην ομάδα», λένε. Βέβαια, ο Οκόν βρίσκεται πίσω από τον Ισπανό στην κατάταξη των οδηγών. Εχει 12 βαθμούς και είναι 12ος. Ο Αλόνσο είναι 11ος με 13 βαθμούς. Ο Γάλλος έχει πάρει βαθμούς σε τέσσερα από τα έξι Grands Prix και το καλύτερο του αποτέλεσμα ήταν η 7η θέση στο Grand Prix της Πορτογαλίας. Ο στόχος, φυσικά, είναι να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην συνέχεια αρχής γενομένης από την σημερινή κούρσα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα είναι να έχει ένα ισχυρό δίδυμο από του χρόνου όπου με τις αλλαγές στους κανονισμούς ουσιαστικά όλες θ' αρχίσουν από το μηδέν και ίσως αλλάξουν εντελώς οι ισορροπίες.

