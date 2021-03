Η Alpine και η... γαλλική επανάσταση

Ο Λούκα Ντε Μέο, CEO του Groupe Renault, βλέποντας το νέο μονοθέσιο της Alpine, είπε «Allez les bleus». Τα χρώματά του είναι αυτά της γαλλικής σημαίας και το όνομά του Α521 – ενώνουν την ομάδα με τις ρίζες της. Tο μπλε μεταλλικό χρώμα με το ιστορικό Α110 που άφησε εποχή στα ράλι, το μοντέλο Α500 πρωτότυπο που κατασκευάστηκε πριν την... προσγείωση της Renault στη Formula 1 και την καταγωγή της. Σημαντικοί συμβολισμοί σε μια χρονιά αλλαγών.

Η ομάδα έχει νέο όνομα αφήνοντας το Renault στην άκρη. Είναι καινούριοι και οι υπεύθυνοι μετά την αναπάντεχη αποχώρηση του Σιρίλ Αμπιτμπούλ. Ο Ντε Μέο έδωσε μεγαλύτερες ευθύνες στον Μάρτσιν Μπουντκόφσκι που το 2017 άφησε την Ομοσπονδία FIA για τη Renault και προσέλαβε τον Ντάβιντε Μπρίβιο – που οδήγησε την Suzuki στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Moto GP. Επειτα, η ομάδα έχει και νέο (παλιό) νούμερο ένα οδηγό: τον 39χρονο (τον Ιούλιο γίνεται 40), Φερνάντο Αλόνσο. Ο Εστεμπάν Οκόν κράτησε την άλλη θέση και ρόλο αντικαταστάτη έχει ο Ντάνιλ Κβιατ, που έφυγε από την Alpha Tauri. Στα χαρτιά μια δυνατή τριάδα.

Νέα εποχή, νέα προσπάθεια και νέα όνειρα. Μια επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας πριν την... επανάσταση των πολλών αλλαγών που φέρνει το 2022 όπου ουσιαστικά θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο αυτοκίνητο από το μηδέν. Το μονοθέσιο, που μετά την προχθεσινή παρουσία του, μπήκε στην πίστα του Σίλβερστοουν, είναι μια εξέλιξη του περσινού της Renault. Κι αυτό σημαίνει πως δεν έχει καλές πιθανότητες να διεκδικήσει τον τίτλο, αλλά οι πιλότοι μπορούν να παλέψουν για ν' ανέβουν στο βάθρο. Ο Οκόν είχε μια δεύτερη θέση και ο Ντάνιελ Ρικάρντο που πήγε στη McLaren, τερμάτισε δύο φορές 3ος.

Πολλές δεν είναι μόνο οι αλλαγές μα και οι αμφιβολίες. Από τη μια για τον Αλόνσο. Μετά το πρόσφατο ατύχημά του με ποδήλατο δεν ήταν διαθέσιμος για την παρουσίαση. Από την ομάδα καθησύχασαν το κοινό: «μην ανησυχείτε θα είναι στο 100% για τα τεστ». Αυτά θα γίνουν 12 με 14 Μαρτίου στο Μπαχρέιν και δύο εβδομάδες μετά εκεί θα πέσει και η πρώτη καρό σημαία της σεζόν.

She’s even more beautifully real life.

And that sound...! 🤩#A521Launch pic.twitter.com/tPEMln47Ti