H εταιρεία αυτόνομων φορτηγών Plus ετοιμάζεται για εισαγωγή στη Wall με αξία 3,3 δισ. δολάρια

Shutterstock

Η startup εταιρεία driveless φορτηγών Plus συμφώνησε να συγχωνευθεί με την εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp., επιδιώκοντας έτσι να γίνει η τελευταία εταιρεία παραγωγής αυτόνομων οχημάτων που εισάγεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αυτή τη διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Plus, η νέα εταιρεία πρόκειται να έχει αξία περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Bloomberg News. Παράλληλα η Plus έχει ήδη συγκεντρώσει 150 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock Inc. και D.E. Η Shaw & Co, ενώ στον τελευταίο γύρο χρηματοδότητησης τον Φεβρουάριο προσέλκυσε νέους επενδυτές, όπως η Guotai Junan International Holdings και η Citic Private Equity Funds Management Co, συγκεντρώνοντας 200 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι η Plus υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με τη IVECO, προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού αυτόνομα φορτηγά.

Σύμφωνα με τους όρους της μη δεσμευτικής συμφωνίας, οι δύο εταιρείες θα ενσωματώσουν στο IVECO S-WAY, το σύστημα αυτόνομης οδήγησης PlusDrive της Plus. Ανάμεσα στα αυτόνομα φορτηγά που θα εξελιχθούν και θα δοκιμαστούν, ένα θα φέρει τον κινητήρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της IVECO. Στόχος της συνεργασίας είναι να λανσαριστούν το συντομότερο δυνατό αυτόνομα φορτηγά, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.