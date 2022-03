Google και Apple «απομονώνουν» τη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία

Στην αφαίρεση των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης (όπως το RT) από τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ειδήσεων Google News προχώρησε η Alphabet , στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Μόσχας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος της Google για τις παγκόσμιες υποθέσεις, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα πως «σε αυτήν την έκτακτη κρίση, λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα για να σταματήσουμε τη διάδοση εσφαλμένων πληροφοριών και να εμποδίσουμε διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης».

Εν τω μεταξύ, η Apple ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις πωλήσεις προϊόντων της στη Ρωσία, ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι «παγώνει» όλες τις εξαγωγές προς τη Ρωσία και ότι περιορίζει τη χρήση του Apple Pay και άλλων υπηρεσιών της.

