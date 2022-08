Γκουτέρες: Εξέφρασε τη συγκίνηση του για τη μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία στην Αφρική

Σε ανάρτηση του στο Twitter ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη συγκίνηση του για το γεγονός της μεταφοράς των ουκρανικών σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στις χώρες της Αφρικής που το έχουν μεγάλη ανάγκη.

«Πολύ συγκινητικό να βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη το πλοίο Brave Commander φορτωμένο με τόνους ουκρανικού σιταριού που προορίζεται για την ανακούφιση της πείνας στο Κέρας της Αφρικής. Χαιρετίζω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την καταπληκτική ανθρωπιστική επιχείρηση.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

So moving to see in Istanbul the @WFP ship Brave Commander loaded with tonnes of Ukrainian wheat destined for much needed hunger relief in the Horn of Africa. I salute all those involved in this amazing humanitarian operation. pic.twitter.com/MqUuK98sCY