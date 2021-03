Politico: Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν ο πιο τυχερός ηγέτης της Συνόδου Κορυφής

Eurokinissi

Στην επικοινωνία που είχε εχθές ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αναφέρεται το πρωινό ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει καθημερινά η ευρωπαϊκή έκδοση του ιστότοπου Politico.

Συγκεκριμένα, ο Φλόριαν Έντερ που επιμελείται το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο αναφέρει «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε πιθανώς στην πιο αξιοζήλευτη -από τους ομολόγους του ηγέτες- θέση την Πέμπτη: Ήταν ο μοναδικός που εξασφάλισε διμερή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάιντεν μετά την ομαδική συνομιλία. Καθώς δεν τους είχε πει νωρίτερα για την ιδιωτική επικοινωνία - με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση - το έμαθαν τελικά σήμερα το πρωί. Θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο γλυκό για εκείνον να ανακοινώσει τη "θερμή και επικοιδομητική τηλεφωνική συνομιλία του" με τον Μπάιντεν, κατά την οποία συζήτησαν "εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα δύο έθνη"».

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 25, 2021

«Συζητήσαμε εκτενώς τους κοινούς δεσμούς των εθνών μας, επ' ευκαιρία των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς και σημασία της διαρκούς ισχυροποίησης της συνεργασίας μας», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών διήρκεσε γύρω στα 30 λεπτά και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Τζ. Μπάιντεν: Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έρθει στις ΗΠΑ - Όσα συζητήσαμε

Σε νέες ακόμη ισχυρότερες βάσεις εισέρχεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας ΗΠΑ όπως προκύπτει και από τη χθεσινή 30λεπτη επικοινωνία που είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει δείξει τις προθέσεις του έναντι της χώρας μας από την αρχή της θητείας, με αποκορύφωμα όμως τις χθεσινές παρεμβάσεις του και τα μηνύματα με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821.

Στα 30 λεπτά της επικοινωνίας το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν στην ανατολική Μεσόγειο, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη σε συνδυασμό και με το ζήτημα της πανδημίας για το οποίο ο Τζό Μπάιντεν δίδει ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός έθεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και των ενεργειών της Άγκυρας που δημιουργούν προβλήματα στην ανατολική Μεσόγειο επιδιώκοντας την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας.

Στη συνέχεια σε διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση οργάνωσε ο Λευκός Οίκος, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 μέλη της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Την εκδήλωση συντόνισε η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να απευθύνεται στους ομογενείς, λέγοντας: «βλέπω την οθόνη και βλέπω πολλούς καλούς φίλους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έρθει να τον επισκεφτεί στην Ουάσιγκτον όταν θα το επιτρέψει ο κορονοϊός.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του για την οικοδόμηση μιας ακόμα ισχυρότερης σχέσης για τη προώθηση των κοινών συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό ήταν το βασικό θέμα που συζήτησε με τον πρωθυπουργό. «Υπό τη κυβέρνηση μου, θα είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Σας το υπόσχομαι αυτό. Έχω δεσμευτεί να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρική σχέση από ό,τι ήδη έχουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το οποίο μιλήσαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω εγκαταλείψει το Κυπριακό»

Με τη φράση «δεν το έχω εγκαταλείψει ακόμα», ο Τζο Μπάιντεν έκανε ειδική αναφορά στο Κυπριακό, καθώς υπενθύμισε ότι είχε συνεργαστεί για παρά πολλά χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με τον γερουσιαστή και στενό του φίλο Πολ Σαρμπάνη. «Ο Πολ με ενέπλεξε όταν προσπαθούσαμε να δούμε πως θα χειριστούμε την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν το έχω ακόμα εγκαταλείψει (το Κυπριακό)», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους Έλληνες ομογενείς. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και οι βουλευτές Ντίνα Τάιτους, Τζον Σαρμπάνης και Γκας Μπιλιράκης, καθώς και ο λομπίστας Μάικ Μάνατος, ο οποίος πήρε ανοιχτή πρόσκληση από τον πρόεδρο για να τον επισκεφτεί, ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, ο Γιώργος Τσούνης και άλλα εξέχοντα στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την λύπη του που δεν κατάφερε να φιλοξενήσει τους ομογενείς στην παραδοσιακή εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο, λέγοντας «σας υπόσχομαι, το επόμενο έτος, με την πανδημία πίσω μας, θα έχουμε μια σημαντική γιορτή».

Ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter μετά τη Σύνοδο Κορυφής των «27» ανέφερε πως είχε μια θερμή και εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Άλλωστε η συγκεκριμένη επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά από πολυήμερη εντατική προεργασία και ήταν αποτέλεσμα επαφών που συνδέονται με το γεγονός πως ο Τζο Μπάιντεν έχει πλήρη γνώση των θεμάτων που αφορούν στην Ελλάδα την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία. Οι σχέσεις με τη χώρα μας είναι παλαιές ενώ οι επαφές του με το ελληνικό λόμπυ ισχυρές.

Σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή της εκλογής Μπάιντεν άλλωστε η ελληνική κυβέρνηση δεν έκρυψε την ικανοποίηση της. Οι ισχυροί δεσμοί του νέου ενοίκου του Λευκού Οίκου με την ομογένεια αλλά και οι παλιότερες θέσεις του, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων έκαναν την κυβέρνηση να μην κρύβει την ικανοποίηση της. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει καταστεί κομβικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Πεποίθηση πάντως του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι με τη νέα ηγεσία η ελληνοαμερικανική σύμπλευση θα γίνει ακόμα αποτελεσματικότερη.

Από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο του μηνύματος που έστειλε για την 25η Μαρτίου και την επικοινωνία που είχε με τον ομογένεια τόνισε με έμφαση πως επί προεδρίας του οι σχέσεις των δύο χωρών θα γίνουν ακόμη ισχυρότερες.

Ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του για την αυξανόμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Δραστηριότητα Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, την Κίνα, την Ρωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέλος, υπήρξε ταύτιση απόψεων σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επιδίωξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης.

Μάλιστα ο Τζ. Μπάιντεν με ανάρτησή του στο twitter τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ.

«Σήμερα, συγχαίρω τον έλληνα πρωθυπουργό για τα διακόσια χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας. Από την άμυνα και την ενέργεια έως το εμπόριο και τις επενδύσεις, η στενή μας σχέση είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ» έγραψε.

Today, I congratulated @PrimeministerGR on the bicentennial of Greek independence. From defense and energy to trade and investment, our close relationship is stronger today than ever. — President Biden (@POTUS) March 26, 2021

Πάντως αξιοσημείωτο θεωρείται και το γεγονός πως ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αν μη τι άλλο διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο.

Και αυτό συνδέεται με τη στάση των ΗΠΑ έναντι της χώρας καθώς και τη δεδηλωμένη θέση του υπερατλαντικού συμμάχου για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και των διμερών συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα.