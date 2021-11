Γερμανία: Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βαυαρία

Τρεις τραυματίες άφησε πίσω του ένας άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον συνεπιβατών του σε τρένο που εκτελούσε τη διαδρομή Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο δράστης έχει συλληφθεί.

There has been a knife attack on the Regensburg-Nuremberg Intercity Express train in southern Germany https://t.co/EcuypuQ1gl