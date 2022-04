Γαλλία: Δήλωση στήριξης 400 καλλιτεχνών στον Μακρόν

Περισσότεροι από 400 Γάλλοι καλλιτέχνες και προσωπικότητες του θεάματος, μεταξύ των οποίων η Ζιλιέτ Μπινός και η Σαρλότ Γκενσμπούρ, υπέγραψαν ένα συγκινησιακά φορτισμένο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Monde στις 15 Απριλίου για να προτρέψουν τους πολίτες να ψηφίσουν τον νυν πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 24 Απριλίου.

Η επιστολή απευθύνεται σε όσους μπορεί να μην υποστηρίζουν την πολιτική του Μακρόν, πιθανότατα δεν τον ψήφισαν στον α' γύρο των εκλογών και τείνουν τώρα να μην προσέλθουν στις κάλπες την επόμενη Κυριακή.

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες μουσικοί, καλλιτέχνες και παραγωγοί που υπέγραψαν την έκκληση υποστηρίζουν ότι η ψήφος υπέρ του Μακρόν, κεντρώου φιλοευρωπαίου, είναι απόλυτη αναγκαιότητα, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να νικηθεί η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν. Όπως και το 2017, ο Μακρόν και η Λεπέν προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο με ποσοστά 27,84% και 23,15% αντίστοιχα.

Πολλοί εκπρόσωποι του κινηματογράφου και της πολιτιστικής βιομηχανίας ψήφισαν τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, τον αριστερό υποψήφιο και αρχηγό του κόμματος La France Insoumise. Αφού ηττήθηκε με ποσοστό 21,95% των ψήφων, ο Μελανσόν κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην δώσουν ούτε μία ψήφο στη Λεπέν, αλλά δεν τους ενθάρρυηνε να πάνε να ψηφίσουν υπέρ του Μακρόν.

Είναι η τρίτη φορά που ακροδεξιός υποψήφιος περνάει στον β’ γύρο των εκλογών από τότε που ιδρύθηκε η Πέμπτη Δημοκρατία από τον Σαρλ ντε Γκωλ το 1958. Πριν από τις εκλογές του 2017, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, πατέρας της Μαρίν, ο οποίος ίδρυσε το διαβόητο αντι -σημιτικό και ξενοφοβικό κόμμα Εθνικό Μέτωπο, αντιμετώπισε τον τότε Πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 2002. Ο Σιράκ και ο Μακρόν κέρδισαν τελικά τις εκλογές του 2002 και του 2017 με 82,21% και 66,10% των ψήφων, αντίστοιχα.

«Ηθοποιοί του κόσμου του πολιτισμού και της ζωντανής ψυχαγωγίας, έχουμε συχνά βαθιές διαφωνίες (…) με την εξουσία. Έχουμε επίσης νιώσει εξαπατημένοι, θυμωμένοι, ακόμη και οργισμένοι. Αλλά ακόμα κι αν το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου αυτών των εκλογών δεν ήταν αυτό που ελπίζαμε, ακόμα κι αν κάποιοι από εμάς εξακολουθούν να αισθάνονται κάποια δυσπιστία (προς τον Μακρόν), σήμερα, δεν υπάρχει κανένας δισταγμός, αμφιβολία, αναποφασιστικότητα» αναφέρεται στο άρθρο, που αναδημοσιεύει το Variety.

«Τίποτα στο πρόγραμμα της Μαρίν Λεπέν δεν αντικατοπτρίζει την κληρονομιά της Γαλλίας ως χώρας αντίστασης, ανθρωπισμού, γενναιοδωρίας και δεκτικότητας προς τον κόσμο…. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, στο τιμόνι της Γαλλίας, υποψήφια το πρόγραμμα της οποίας παραμένει πρόγραμμα ξενοφοβίας και φανατισμού, υποψήφια που έκανε συμμαχίες με ολοκληρωτικά (καθεστώτα)» υπογραμμίζεται στο άρθρο.

