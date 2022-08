Φον ντερ Λάιεν: Στόχος μας η μείωση τουλάχιστον 15% της χρήσης φυσικού αερίου

Στην έναρξη του πλάνου «έκτακτης ανάγκης» αναφέρθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτηση της στο Twitter σημειώνοντας πως «στόχος μας η μείωση τουλάχιστον 15% της χρήσης φυσικού αερίου».

«Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ είναι πλέον σε ισχύ. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει πολύτιμα, εθελοντικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου μας: Μαζί, στοχεύουμε να μειώσουμε τη χρήση φυσικού αερίου κατά τουλάχιστον 15%. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης» ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν.

Our emergency plan to reduce gas demand across the EU is now in force.



Several Member States have already taken valuable, voluntary measures towards our target:



Together, we aim to reduce gas usage by at least 15%.



Saving energy is vital to Europe's energy security.