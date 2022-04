Θηριωδίες στην Ουκρανία: Φόβοι για 20.000 νεκρούς στη Μαριούπολη - Βρέφη μεταξύ των εγκλωβισμένων στο Αζοφστάλ

Shutterstock

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «πάνω από 20.000 νεκρούς» στην πολιορκημένη πόλη της νότιας Ουκρανίας, σημειώνοντας πως υπάρχουν δορυφορικές εικόνες με ομαδικούς τάφους. Την ίδια στιγμή στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ ανάμεσα στους 1.000 εγκλωβισμένους αμάχους υπάρχουν πληροφορίες πως υπάρχουν και βρέφη.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο μίλησε στο BBC και ρωτήθηκε για τις αναφορές για θηριωδίες που γίνονται στην πολιορκημένη πόλη.

«Υπάρχουν ήδη δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων, κατοίκων της Μαριούπολης για τις θηριωδίες που είδαν και εξακολουθούν να βλέπουν, δυστυχώς» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Μαριούπολη είναι τρομακτικός και «πάνω από 20.000»

Πρόσθεσε δε ότι οι δορυφορικές εικόνες από τον Maxar δείχνουν ομαδικούς τάφους και «υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που αποκτήσαμε σήμερα από διαφορετική περιοχή».

🇺🇦 The images, released by satellite image provider Maxar Technologies, show long stretches of graves near an existing cemetery in the town of Manhush, outside Mariupol pic.twitter.com/39dxzghsEY — The Telegraph (@Telegraph) April 22, 2022

Ο Μποϊτσένκο τόνισε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «καταστρέφουν την πόλη με τους κατοίκους της» και το κάνουν επίτηδες.

«Δημιούργησαν αυτή τη γενοκτονία κλείνοντας την πόλη και χρησιμοποιώντας χερσαίο πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές πρώτα, ενώ μετά χρησιμοποίησαν και τα πλοία που έφτασαν αργότερα. Είναι ο σκοπός τους και υπάρχουν τα σημάδια ενός εγκλήματος πολέμου και μιας γενοκτονίας των πολιτών της Μαριούπολης», είπε ο Μποϊτσένκο.

Βρέφη στους εγκλωβισμένους του Αζοφστάλ

Την ίδια ώρα, ουκρανικές πηγές κάναουν ααφορές για βρέφη μεταξύ των περίπου 1.000 αμάχων που βρίσκονται παγιδευμένοι στο εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης.

Αυτό δήλωσε η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Λιουντμίλα Ντενίσοβα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περίπου 500 τραυματίες στρατιώτες που βρίσκονται επίσης στο καταφύγιο, χωρίς πόσιμο νερό και με λίγα τρόφιμα.

⚡️Ombudsman: About 1,000 civilians trapped in Mariupol's Azovstal plant include infants, children, elderly, and women.



Lyudmila Denisova said there are about 500 wounded soldiers who are also in the shelter, running out of drinkable water and with little food left. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 22, 2022

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, μια μαρτυρία στο BBC του Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, μέλους του αμφιλεγόμενου τάγματος του Αζόφ, που βρίσκεται στο εργοστάσιο, ανέφερε πως «τις τελευταίες δύο μέρες μέρες και νύχτες οι Ρώσοι έκαναν αρκετές προσπάθειες να καταλάβουν τις θέσεις μας. Οι επιθέσεις τους γίνονται με την στήριξη πυρός από τα πολεμικά πλοία τους αλλά και από ισχυρές βόμβες καταστροφής καταφυγίων. Εξαιτίας των βομβαρδισμών το Αζοφστάλ είναι καλυμμένο με συντρίμμια. Όλα τα κτίρια έχουν πρακτικά καταστραφεί».

«Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στα καταφύγια. Κάποιοι πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα κτίρια. Σε κάθε υπόγειο κτιρίου υπάρχουν 80 με 100 άνθρωποι. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό καθώς κάποια από τα κτίρια είναι παντελώς κατεστραμμένα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά εκεί ακόμα και τριών μηνών.», προσθέτει.

Συνεχής ενημέρωση

22:01 Ρωσία: Υπό κράτηση γνωστός επικριτής του Κρεμλίνου για «ψευδείς πληροφορίες»

Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα, σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου, τέθηκε σήμερα υπό προσωρινή κράτηση έως τον Ιούνιο, στο πλαίσιο μιας έρευνας για «ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με τις επιχειρήσεις του στρατού στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Δικαστήριο της Μόσχας «αποφάσισε την κράτηση του Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα έως τις 12 Ιουνίου», δήλωσε ο δικηγόρος Βάντιμ Προκόροφ σε ένα δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στο Facebook.

Το δικαστήριο επιβεβαίωσε το μέτρο αυτό σε ένα δελτίο τύπου που δημοσίευσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η μετάδοση «ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων» επισύρει στη Ρωσία ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Το πρωί, ο Βάντιμ Προκόροφ είχε ανακοινώσει πως ο Κάρα-Μούρζα ανακρίθηκε από τη ρωσική Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο μιας εξέτασης για μετάδοση «ψευδών πληροφοριών» για τον στρατό.

Ο 40χρονος Κάρα-Μούρζα έχει επανειλημμένως επικρίνει τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

20:40 Μολδαβία: Κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για να εκφράσει την «ανησυχία» της

Μολδαβία κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθεί για τις δηλώσεις ενός Ρώσου στρατηγού, που είπε πως η Μόσχα θα ήθελε να πάρει τον έλεγχο του νότου της Ουκρανίας, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε μια αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας.

Επίσης, εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της στον Ρώσο πρεσβευτή σχετικά με τις δηλώσεις αυτές του Ρώσου στρατηγού Ρουστάμ Μινεκάγεφ, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε ένα δελτίο τύπου.

Παράλληλα, «θεωρεί αυτές τις δηλώσεις αβάσιμες και αντιφατικές με τη στήριξη της Ρωσίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας», συνεχίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας.

«Η Μολδαβία είναι μια ουδέτερη χώρα» και καλεί τη Μόσχα «να σεβαστεί αυτήν την αρχή», συμπλήρωσε.

Η ανησυχία της Μολδαβίας έχει να κάνει με τις δηλώσεις του στρατηγού Ρουστάμ Μινεκάγεφ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θέλει να πάρει «τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς (ανατολικά) και του ουκρανικού νότου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος του ουκρανικού νότου θα επιτρέψει να προσφέρει βοήθεια στους φιλορώσους αυτονομιστές της Υπερδνειστερίας, οι οποίοι διοικούν από το 1992 αυτήν την περιοχή της Μολδαβίας που συνορεύει με το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε σήμερα έτοιμη να τηρήσει «οποιαδήποτε στιγμή» μια εκεχειρία «σε ολόκληρο ή σε τμήμα] του εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ -του τελευταίου προπύργιου των ουκρανικών δυνάμεων στη Μαριούπολη- για να επιτρέψει στους ενόπλους να φύγουν από τον χώρο μαζί με άλλους πολίτες που παραμένουν εκεί, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ισχυρισμοί της Ουκρανίας και ορισμένων δυτικών χωρών ότι η Ρωσία απαγορεύει στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη είναι «αβάσιμο»

«Το σημείο εκκίνησης για αυτήν την ανθρωπιστική παύση θα είναι να υψώσουν λευκές σημαίες οι ουκρανικοί ένοπλοι σχηματισμοί σε όλο ή σε τμήμα του Αζοφστάλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

19:12 TASS: Κατελήφθη αποθήκη όπλων στο Χάρκοβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε μια μεγάλη αποθήκη όπλων στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το υπουργείο Άμυνας είπε ότι η αποθήκη όπλων περιείχε χιλιάδες τόνους πυρομαχικών.

18:42: Μπορέλ: Έγιναν θηριωδίες κατά των αμάχων στη Μαριούπολη

«Εδώ και εβδομάδες, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας μιας σκληρής παράνομης επίθεσης στη Μαριούπολη από τη Ρωσία που οδήγησε σε ευρεία καταστροφή της πόλης, συμπεριλαμβανομένων θηριωδιών εναντίον αμάχων, υπό το στρεβλό πρόσχημα της «απελευθέρωσης» της πόλης. Χιλιάδες από τους κατοίκους του έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή εκτοπίστηκαν βίαια στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Ουκρανίας» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζοντας ότι πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα ανθρωπιστικοί διάδρομοι, με τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις κατάπαυσης του πυρός, από το Αζοφστάλ και άλλες περιοχές της πόλης σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

18:37: Ρώσος αξιωματούχος: Η κατάληψη του Ντονμπάς ανοίγει τον δρόμο για τη Μολδαβία

Ο αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, Ρουστάμ Μινοκάγιεφ, τόνισε πως αν η Ρωσία καταφέρει να ελέγξει τη νότια Ουκρανία, ανοίγει ο δρόμος και για την Υπερδνειστερία.

Η δήλωση αυτή του Ρουστάμ Μινοκάγιεφ υποδηλώνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της Μόσχας στην Ουκρανία και φυσικά δεν σχεδιάζει να τερματίσει την επίθεσή της εκεί σύντομα, υπογραμμίζει το Reuters.

17:39 Ρωσία: Αρκετές συνομιλίες, μεγάλης διάρκειας με την Ουκρανία σήμερα

Ο επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών επιβεβαίωσε ότι σήμερα, Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν «αρκετές μεγάλης διάρκειας συνομιλίες», με τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, στη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο των συνομιλιών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία υπέβαλε μια νέα γραπτή πρόταση, αλλά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι δεν την έχει δει, ούτε έχει ακούσει κάτι σχετικό.

17:34 Λευκός Οίκος: Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να κόψει τους δεσμούς της με τις ρωσικές πηγές ενέργειας

Ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι βέβαιος ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να κλείσει ή να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μόσχα.



«Έχω πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει πάρει το μήνυμα και είναι αποφασισμένη να κλείσει αυτή την τελευταία πηγή εσόδων από εξαγωγές για τη Ρωσία», δήλωσε ο Νταλίπ Σινγκ, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, σε συνέντευξή του στο CNN.



Οι εξαγωγές πετρελαίου είναι η κύρια πηγή συναλλάγματος του Κρεμλίνου και πολλοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ζητήσει να σταματήσουν οι πληρωμές πετρελαίου επειδή ουσιαστικά χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Το φυσικό αέριο είναι επίσης μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία, αλλά η απαγόρευσή του δεν έχει ακόμη συζητηθεί σωστά σε επίπεδο ΕΕ λόγω της εξάρτησης πολλών χωρών από αυτό.



Ο Σινγκ, υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για τις κυρώσεις στη Ρωσία, είπε ότι οι συζητήσεις για το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη.



«Είναι σημαντικό να το κάνουν αυτό το συντομότερο δυνατό. Και να το κάνουν με έναν έξυπνο τρόπο», σημείωσε.

17:03 Πούτιν σε Μισέλ: Η Ουκρανία είναι «απρόβλεπτη» στις συνομιλίες με τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ότι θα έχει απευθείας συνομιλίες με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών αποφέρουν σαφή αποτελέσματα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν είπε στον Μισέλ ότι το Κίεβο δείχνει πως δεν είναι έτοιμο να αναζητήσει κοινώς αποδεκτές λύσεις και κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι είναι «απρόβλεπτη» στις διαπραγματεύσεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ο Μισέλ κάλεσε τον Πούτιν να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι και έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπως είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία στις 11:00 ώρα Ελλάδας ο Μισέλ υπογράμμισε με «έντονο και ξεκάθαρο τρόπο» ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι απαράδεκτος και ανέφερε με λεπτομέρειες το κόστος από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στην Ρωσία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Μισέλ αξίωσε επίσης εκεχειρία με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα και ζήτησε να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι ώστε να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια οι άμαχοι από πολιορκημένες πόλεις όπως η Μαριούπολη.

Η τηλεφωνική τους επικοινωνία ακολούθησε επίσκεψη του Μισέλ στην Ουκρανία την Τετάρτη.

16:54 Ολλανδία: Στόχος η απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα ως το τέλος του 2022

Η Ολλανδία σκοπεύει να σταματήσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι επικεντρώθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις πιο πράσινες πολιτικές και στην εισαγωγή περισσότερης ενέργειας από άλλες χώρες.



«Με αυτόν τον τρόπο η Ολλανδία μπορεί να συντηρήσει ή να αντικαταστήσει πλήρως το μερίδιο της από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.



Όπως αναφέρει το Reuters, περίπου το 44% της ολλανδικής ενέργειας βασίζεται στο φυσικό αέριο - ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη - αλλά μόνο το 15% περίπου του φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης.

15:03 Σ.Μισέλ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν -Έκκληση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καλούμε σθεναρά για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις ακόμη περισσότερο με την ευκαιρία του Ορθόδοξου Πάσχα» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, επανέλαβε την θέση της ΕΕ για υποστήριξη στην Ουκρανία και την κυριαρχία της, την καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων για την επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.



Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022

14:37 Ερντογάν: Προανήγγειλε τηλεφωνικές επικοινωνίες με Πούτιν, Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ρώσο και τον Ουκρανό ομόλογο του τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι οι επικοινωνίες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνάντηση των ηγετών στην Τουρκία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, έχει καλούς δεσμούς και με τις δύο χώρες και έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο. Φιλοξένησε συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Αττάλεια, και διαπραγματευτών και από τις δύο χώρες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ πίεσε για μια συνάντηση ηγετών.

«Δεν είμαστε χωρίς ελπίδα», είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters όταν ρωτήθηκε για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. «Οι φίλοι μας θα έρθουν σε επαφή μαζί τους σήμερα, σκοπεύουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν και τον (Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σήμερα ή αύριο», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας: «Με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε τη διαδικασία στην Κωνσταντινούπολη σε επίπεδο των ηγετών».

13:30 Ο έλεγχος της νότιας Ουκρανίας ο νέος στόχος του Πούτιν - Εικόνες φρίκης στη Μαριούπολη

Τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας σχεδιάζει να αποκτήσει η Ρωσία στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της στρατιωτικής επιχείρησης σύμφωνα με τον υποδιοικητή της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, και του Ντονμπάς.

Την ώρα που στο σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων εισβολής συνεχίζεται κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις λόγω των κινδύνων που υπάρχουν.

«Λόγω του κινδύνου στις διαδρομές σήμερα, 22 Απριλίου, δεν θα λειτουργήσουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι», έγραψε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook. «Σε όλους αυτούς που περιμένουν να απομακρυνθούν: κάντε υπομονή, παρακαλώ κάντε κουράγιο!».

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μαριούπολης απηύθυνε νέα έκκληση για «πλήρη εκκένωση» της πόλης στη νότια Ουκρανία, που σύμφωνα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ελέγχεται τώρα από ρωσικές δυνάμεις.

Εικόνες φρίκης στη Μαριούπολη

Τρεις έως εννέα χιλιάδες άμαχοι ενδέχεται να έχουν θαφτεί σε έναν ομαδικό τάφο κοντά στη Μαριούπολη, σύμφωνα με εκτίμηση της τοπικής δημοτικής αρχής.

«Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την (αμερικανική ιδιωτική εταιρεία) Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.