Φιλελεύθερος: Καθαροί λογαριασμοί για όσους μπουν στις 120 δόσεις

Με τίτλο κεντρικού θέματος «Καθαροί λογαριασμοί για όσους μπουν στις 120 δόσεις-Τέλος στις κατασχέσεις για 1,2 εκατομμύρια οφειλέτες» κυκλοφορεί σήμερα Τετάρτη ο Φιλελεύθερος.

Ανάσα και τελευταία ευκαιρία για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών με απόλυτη εξασφάλιση του ακατάσχετου των λογαριασμών για όσους επιλέξουν να εκμεταλλευτούν τον νέο νόμο αρκεί να φανούν και συνεπείς στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν εφεξής.

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Με σταθερά βήματα αφήνουμε πίσω μας την κρίση



- Άμεσες φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. πολίτες



-Άλμα οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, φρένο στην Ευρώπη



Διαβάστε ακόμη στον Φιλελεύθερο:



-Ελεύθερα Πανεπιστήμια

Την απόλυτη κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της διακίνησης των ιδεών εντός του πανεπιστημίου και των ΤΕΙ διασφαλίζει η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση αίρoντας όμως το ακαταδίωκτο για τους πάσης φύσεως παρανόμους που λυμαίνονται τους ακαδημαϊκούς χώρους και λεηλατούν ή καταστρέφουν τις περιουσίες των ιδρυμάτων

-Έκρυβαν μετακλητούς κάτω από το χαλί!



Το ΦΕΚ έβγαλε λαβράκι. Τσακαλώτος και Βίτσας είχαν στο γραφείο τους... από 14 υπαλλήλους, ενώ ο Σπίρτζης φαίνεται πως κατείχε το ρεκόρ με 18



-Μετρό χωρίς συρμούς και δρομολόγια



Το πιο σύγχρονο μέσο μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας έχει γίνει εφιάλτης για τους πολίτες που αναγκάζονται να περιμένουν 15 και πλέον λεπτά στις αποβάθρες! 30% - 40% των συρμών του μετρό δεν κυκλοφορεί εδώ και πολλούς μήνες εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων σε ανταλλακτικά



-Όλα πάλι από την αρχή για τον υπολογισμό των συντάξεων

Εξαγγελία Βρούτση για restart στο σύστημα απονομής. Επανυπολογισμός των συντάξεων και επιβολή πλαφόν



-Brexit: Η βουτιά στη στερλίνα ρίχνει βαριά σκιά στη Μεγάλη Βρετανία

Η ισοτιμία του βρετανικού νομίσματος έναντι τόσο του δολαρίου όσο και του ευρώ δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα από τη στιγμή που ο νέος πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα διστάσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία ώς τις 31 Οκτωβρίου

-Το γκρίζο μέλλον της Ρωσίας



O ρωσικός λαός δείχνει σοβαρά σημάδια αμφισβήτησης της υπερηγεμονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν



-Ο Ερντογάν διατάζει, τα επιτόκια πέφτουν



H Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας το...ξανασκέφτηκε και προχωρά σε μείωση επιτοκίων. Ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν, Μπαράτ Αλμπαϊράκ, επιχείρησε να διαψεύσει και τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ύφεση το 2019, ισχυριζόμενος ότι η χρονιά θα κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2,3%, που είναι ο στόχος της κυβέρνησης.



-Κλείνουν κάθε τρύπα για προσφυγές στο Ελληνικό

Τροπολογία που διευκολύνει την ανέγερση των υψηλών κτιρίων στο πρώην αεροδρόμιο

-Γιώργος Στάσσης: Ο μάνατζερ που δεν φοβήθηκε την ηλεκτρική καρέκλα



Ο «Ιταλός» άφησε μια λαμπρή σταδιοδρομία στην Enel για να αναλάβει την πιο δύσκολη δουλειά: Να σώσει τη ΔΕΗ από τη χρεοκοπία

-Τουρισμός: Ψάχνουν το γκολ στο τελευταίο λεπτό

Ψήφο εμπιστοσύνης σε ηπειρωτικούς προορισμούς δίνουν Έλληνες και ξένοι τουρίστες. Ως μια χρονιά που «δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι εξαιρετική» περιγράφουν οι επαγγελματίες το 2019

-“Εθνική” επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με επιστροφή τόκων

Οι ενήμεροι δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας ανταμείβονται με την επιστροφή τόκων και τα επιπρόσθετα οφέλη μέσω του προγράμματος go4more

-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο «μαύρος» Ιούλιος του Ζιντάν



Το προσωπικό πένθος, τα «αγκάθια» στη «βασίλισσα» και τα σενάρια αντικατάστασής του πριν καν αρχίσει η νέα ποδοσφαιρική σεζόν



-Ο Αυγενάκης τραβάει το αυτί της ΕΠΟ



«Casus belli» η προσπάθεια του Γραμμένου να καταργήσει την ποινή της αφαίρεσης βαθμών, ανοίγοντας την πόρτα σε μεγαλύτερης έκτασης επεισόδια τη νέα χρονιά. Μέγα θέμα και με την πολυιδιοκτησία των ΠΑΕ



-Οι Καλβικές Δαναϊδες στην Επίδαυρο

Το πρώτο ανέβασμα της τραγωδίας του μεγάλου ποιητή από τότε που γράφτηκε, εδώ και πάνω από δύο αιώνες, πραγματοποιείται στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στις 2 και 3 Αυγούστου

-Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου

Φθινοπωρινό ραντεβού δίνουν με το κοινό της Αθήνας οι Florence and the Machine που είναι ήδη sold out, Ραμαζότι, Μποτσέλι αλλά και ο Ερικ Μπάρντον με τους Animals



-Ένας όμηρος του 5ου αιώνα

Διηγήματα γραμμένα ειδικά για τους αναγνώστες του Φιλελεύθερου. Σήμερα γράφει ο Κώστας Γκιμοσούλης



