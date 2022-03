FDA: Έδωσε άδεια σε Pfizer, Moderna για 4η δόση στους άνω των 50

Στην έγκριση της τέταρτης δόσης εμβολίου Moderna και Pfizer προχώρησε ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων για όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την επίδραση της παραλλαγής Όμικρον 2.

Ο FDA ενέκρινε επίσης ένα δεύτερο ενισχυτικό εμβόλιο Pfizer για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν επιβαρυμένο ανοσοποιητικό σύστημα και ένα δεύτερο ενισχυτικό Moderna για ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

