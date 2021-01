Facebook, Twitter και YouTube «έκοψαν» αναρτήσεις και βίντεο του Τραμπ

Το Facebook και YouTube αφαίρεσαν το βίντεο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που απευθύνεται στους υποστηρικτές του, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, ενώ αντίστοιχα και το Twitter κατάργησε εντελώς το βίντεο για 12 ώρες καθώς ανέφερε πως το βίντεο του ενδέχεται να περιέχει fake news.

Μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από τους υποστηρικτές του οι αμερικανικές εταιρείες των social media ανέλαβαν δράση και «έκοψαν» αναρτήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ παρά το γεγονός πως οι αναρτήσεις τους είχαν πλήθος αντιδράσεων.

Σε βίντεο, ο Τραμπ προέτρεψε τους ταραχοποιούς του Καπιτώλιο να «γυρίσουν σπίτι», ωστόσο επέλεξε να τους μιλήσει σε έναν συμπαθητικό τόνο ενώ επανέλαβε τις αποτυχημένες αξιώσεις του για εκλογική απάτη.

«Αυτή είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του βίντεο του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε σε ένα tweet ο Guy Rosen, εκπρόσωπος του Facebook. «Το αφαιρέσαμε διότι πιστεύουμε θέλουμε να συμβάλουμε στη μείωση του κινδύνου συνεχιζόμενης βίας», συμπλήρωσε.

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.