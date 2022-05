Ουκρανία: Έξοδος αμάχων από το πολιορκημένο Αζοφστάλ - Διπλάσιους σκότωσαν οι Ρώσοι από τους Ναζί στη Μαριούπολη

Μετά από πολυήμερη πολιορκία, δύο ομάδες αμάχων έφυγαν από την κατοικημένη περιοχή γύρω από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε δύο φορές περισσότερους κατοίκους σε δύο μήνες από ό,τι οι Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Κίεβο η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι. «Θα είμαστε εδώ για εσάς μέχρι να τελειώσει ο αγώνας», διαμήνυσε.

Αναλυτικά, συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, στο Κίεβο είχε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σας επισκεπτόμαστε για να σας ευχαριστήσουμε για τον αγώνα σας για την ελευθερία... Ο αγώνας σας είναι αγώνας για όλους. Η δέσμευσή μας είναι να είμαστε εδώ για εσάς μέχρι να τελειώσει ο αγώνας», ανέφερε η Πελόζι σε ένα βίντεο που ανήρτησε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήλωνε ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε δύο φορές περισσότερους κατοίκους της Μαριούπολης σε δύο μήνες από ό,τι οι Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως είπε, η γερμανική κατοχή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 10.000 αμάχων, ενώ ο ρωσικός στρατός σκότωσε περισσότερους από 20.000.

Εντωμεταξύ, μετά από πολυήμερη πολιορκία, δύο ομάδες αμάχων έφυγαν από την κατοικημένη περιοχή γύρω από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι συνολικά 46 άμαχοι εγκατέλειψαν την περιοχή και τους παρασχέθηκε τροφή και στέγη.

«Βγάζουμε πολίτες από τα ερείπια με σχοινιά»

Αργά το Σάββατο, μαχητής που κρυβόταν στο χαλυβουργείο ανέφερε ότι περίπου 20 γυναίκες και παιδιά κατάφεραν να βγουν. «Βγάζουμε πολίτες από τα ερείπια με σχοινιά - είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά», είπε ο Σβιατόσλαβ Παλαμάρ στο Reuters.

Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν για συμφωνία εκκένωσης με σκοπό να απελευθερώσουν όσους παρέμεναν παγιδευμένοι, περίπου 1.000, παρόλο που Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να είναι διπλάσιοι.

Τον Απρίλιο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την κατάληψη της πόλης - λιμανιού, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, διαμήνυσε ότι τα στρατεύματά του θα σφραγίσουν το οχυρό «ώστε να μην περάσει ούτε μύγα».

Την ίδια ώρα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Μικολάιβ.

Explosions are being reported by the regional state administration of #Mikolayiv .

Διατήρηση του ελέγχου της Χερσώνας μακροπρόθεσμα επιδιώκει η Μόσχα

Εντωμεταξύ, ότι η Ρωσία είναι πιθανό να στοχεύει στην άσκηση ενισχυμένης πολιτικής και οικονομικής επιρροής στην περιοχή της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα, αφού απέκλεισε την επιστροφή της στον έλεγχο της Ουκρανίας, ενώ ενεργοποίησε μία αλλαγή νομίσματος στο ρούβλι.

«Από την κατάληψη της Χερσώνας στις αρχές Μαρτίου, η Ρωσία επεδίωξε να νομιμοποιήσει τον έλεγχο της πόλης, αλλά και τις γύρω περιοχές, μέσω της εγκατάστασης μιας φιλορωσικής διοίκησης», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Η διατήρηση του ρωσικού ελέγχου στην περιοχή, αλλά και του δικτύου μεταφορών θα ωφελήσει τη διατήρηση της προώθησης ρωσικών δυνάμεων προς τα βόρεια και τα δυτικά, ενώ θα βελτιώσει και τον έλεγχο ασφάλειας στη γειτονική Κριμαία, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

