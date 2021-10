Εξιτήριο στον σκηνοθέτη που τραυμάτισε ο Μπόλντουιν - Σε εξέλιξη έρευνα για την τραγωδία

Ο αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη νέας ταινίας γουέστερν που γύριζαν στην πολιτεία του Νέου Μεξικού. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρχές.

Η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Rust, σε σενάριο και σκηνοθεσία του 48χρονου Τζόελ Σόουζα με συμπαραγωγό και πρωταγωνιστή τον 63χρονο Μπόλντουιν, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6



Ο Σόουζα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο περιφερειακό ιατρικό κέντρο Christus St. Vincent χωρίς να γίνει γνωστό πόσο σοβαρά έχει τραυματιστεί.

Ωστόσο, η ηθοποιός Φράνσις Φίσερ έγραψε στο Twitter ότι «ο Σόουζα μου έστειλε γραπτό μήνυμα ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο».

Ερωτηθείς να επιβεβαιώσει την πληροφορία, ο εκπρόσωπος πάντως του ιατρικού κέντρου, Αρτούρο Ντελγκάδο, απάντησε ότι δεν του επιτρέπεται να δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες για ασθενείς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα με ειδήσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο, Deadline, η οποία επικαλείται πηγή στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, ο Μπόλντουιν μετέβη εκουσίως εκεί, όπου ανακρίθηκε και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον κάποιου προσώπου και ότι οι αρχές ανακρίνουν πρόσωπα και ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου.

Η Χάτσινς, η οποία είχε καταγωγή από την Ουκρανία και είχε μεγαλώσει σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο, είχε εργαστεί στην Ευρώπη ως δημοσιογράφος του ερευνητικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Το 2015 είχε αποφοιτήσει από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και είχε επιλεγεί το 2019 ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του χώρου των κινηματογραφιστών από το περιοδικό του χώρου American Cinematographer, όπως αναφέρει το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα της.

Στη σελίδα της στο Instagram, η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως «ανήσυχη ονειροπόλο» και «εθισμένη στην αδρεναλίνη».

Στην τελευταία της ανάρτηση, πριν από δύο ημέρες, εμφανίζεται η ίδια σε βίντεο να φοράει καοϋμπόικο καπέλο πάνω σε άλογο και η λεζάντα γράφει: «Ένα από τα τυχερά όταν γυρίζεις ένα γουέστερν είναι ότι ιππεύεις άλογα στο ρεπό σου».

Η Έιπριλ Ράιτ, σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός, έγραψε στο Facebook: «Αρνούμαι να το πιστέψω. Τόσο νέα, με τόση ζωντάνια και ταλέντο. Τόσο όμορφη ψυχή. Η καρδιά μου είναι κοντά στον γιό και την οικογένειά της».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή...πυρά από όπλο για άσφαιρα να σκοτώσουν ένα μέλος του συνεργείου; Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία», δήλωσε ο ηθοποιός Τζο Μανγκανιέλο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την Χάτσινς στην ταινία δράσης του 2020 Archenemy.

Εκπρόσωποι της Χάτσινς δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν την πληροφορία για τον θάνατό της.

Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν αν πρόκειται για ατύχημα.

Εκπρόσωποι του Μπόλντουιν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν. Χθες ωστόσο, το περιοδικό People έγραψε ότι ο Μπόλντουιν έχει μιλήσει για «ατύχημα» που ενείχε «αστοχία ενός όπλου με άσφαιρα».

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK