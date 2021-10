ΗΠΑ: Ο ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν σκότωσε στα γυρίσματα τη διευθύντρια φωτογραφίας

Ο αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας γουέστερν που γύριζαν στην πολιτεία του Νέου Μεξικό, καθώς εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα «τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα» της ταινίας Rust, η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χαλίνα Χάτσινς, 42 ετών, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Ο Τζόελ Σόουζα, ο σκηνοθέτης της ταινίας, 48 ετών, εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη που επικαλέστηκε ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης είναι σε «κρίσιμη κατάσταση». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6

Διενεργείται έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν να καταθέσουν αυτόπτες μάρτυρες. Ως αυτό το στάδιο, δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ταινία Rust, σε σενάριο και σκηνοθεσία του κ. Σόουζα, έχει τον Άλεκ Μπόλντουιν συμπαραγωγό και πρωταγωνιστή στον ρόλο του παράνομου Χάρλαντ Ραστ, που πάει να βοηθήσει τον 13χρονο εγγονό του που έχει καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού για φόνο.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK