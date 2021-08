Εύβοια: Μαίνεται η πυρκαγιά - Εκκενώνονται Πευκί, Γούβες, Αρτεμίσιο, Βουλίκι

Μαίνεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Εύβοιας.Τα ξημερώματα, κυκλωμένο από τις φλόγες ήταν το χωριό Ελληνικά. Πυροσβέστες και κάτοικοι, που είχαν απομείνει εκεί μετά την εκκένωση του, έκαναν απελπισμένες προσπάθειες να σώσουν ό,τι μπορούν. “Η πυρκαγιά έχει φτάσει στον κάμπο της Ιστιαίας στα Νότια όρια, αφού κατέκαψε τα ημιορεινά” είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάννης Κοτζιάς, o οποίος ανέφερε διεξοδικά τις περιοχές που έχουν αμεσότερη ανάγκη, ενημέρωσε ότι επιχειρούν από το πρωί εναέρια μέσα και διαβεβαίωσε ότι όλοι οι πολίτες είναι ασφαλείς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες με το πρώτο φως της ημέρας το ρωσικό Beriev, ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της πυρκαγιάς, με διαρκείς ρίψεις. Επίγειες δυνάμεις παράλληλα, έχουν φτιάξει αναχώματα και αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την απειλητική πυρκαγιά.

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εστάλη μήνυμα των Αρχών να εκκενωθούν πέντε ακόμα οικισμοί: Άγιος Νικόλαος, Ελληνικά, Γερακιού, Αγριοβότανο και Γούβες, ενώ πριν λίγο το 112 έστειλε μήνυμα εκκένωσης εκ νέου για τα χωριά:Πευκί, Γούβες, Αρτεμίσιο, Βουλίκι,ώστε οι κάτοικοι να κατευθυνθούν είτε Ιστιαία είτε στο λιμάνι στο Πευκί, όπου παραμένουν σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για τη μεταφορά του πληθυσμού, εάν χρειαστεί.

Πυροσβέστες και κάτοικοι, που έχουν απομείνει στο χωριό Ελληνικά μετά την εκκένωση του, κάνουν απελπισμένες προσπάθειες να σώσουν ό,τι μπορούν. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους και τους παραθεριστές έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία του Αγίου Νικολάου για να αναχωρήσουν με πλοία, μιας και η θάλασσα είναι η μοναδική διέξοδος.

Στο λιμάνι Ψαροπούλι Ευβοίας μεταφέρθηκαν εννέα πολίτες, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Μαύρικα Ευβοίας από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Από εκεί συνολικά 63 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από επιβατηγό τουριστικό σκάφος, στο λιμάνι της Σκιάθου, ενώ ακόμη 13 άτομα μεταφέρονται από επιβατηγό τουριστικό σκάφος, στο λιμάνι Πευκί Ευβοίας.

Στα Βασιλικά η φωτιά μπήκε μέσα στην πόλη, καθώς οι τεράστιες φλόγες και το θερμικό φορτίο εμπόδισαν τα πυροσβεστικά οχήματα που ήταν παραταγμένα από το απόγευμα να τη σταματήσουν

Ξεπερνά τα 6 χλμ το μέτωπο που φτάνει στη γραμμή Γαλατσώνα- Γερακίου- Γούβες και έχει πλησιάσει περισσότερο στο χωριό Γούβες καίγοντας πευκόφυτη περιοχή. Πρόκειται για μέτωπο που έφυγε από το χωριό Αγδίνες και κινήθηκε βόρεια, ενώ στις Αγδίνες ένα άλλο μέτωπο αναζωπυρώθηκε και απειλεί τα πρώτα σπίτια.

Από την περιοχή του Βουτά η φωτιά προχώρησε βόρεια, πέρασε την Μονοκαρυά. Οι πυροσβέστες με τη βοήθεια και χωματουργικών μηχανημάτων προσπαθούν να τη σταματήσουν σε ένα ρέμα που υπάρχει βόρεια του χωριού για να μην περάσει στο χωριό Αβγάρια.

Άλλο ένα μέτωπο κινείται προς την ίδια κατεύθυνση από το χωριό Μηλιά από νωρίς το απόγευμα. Στο χωριό Καματριαδες πριν λίγο χτύπησαν οι καμπάνες από τους κατοίκους που έχουν απομείνει εκεί. Βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν προς το χωριό τους αφού εκεί συγκλίνουν δύο μέτωπα. Το ένα κινήθηκε από το Κυπαρίσσι και το δεύτερο από το χωριό Σήμια.

Στο νότιο τμήμα η κατάσταση είναι εφιαλτική. Η φωτιά ανεξέλεγκτα προχώρα να ξεπεράσει το Καντήλι και να βρεθεί σε ένα συμπαγές πευκοδάσος και ο κίνδυνος είναι, σύμφωνα και με πρωινή δήλωση του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, «αν η φωτιά περάσει το Καντήλι τότε θα σταματήσει τα Πολιτικά».

Αρχικά οι άνεμοι οδηγούσαν τη φωτιά προς τη θάλασσα. Από τις 3:00 τα ξημερώματα, όμως, έχουν αντίθετη πορεία με συνέπεια το μέτωπό της φωτιάς να τρέχει και πάλι προς τα Καλύβια και το Τρούπι. Πριν μία ώρα σήμανε συναγερμός και στο χωριό Δαφνούσα που είναι στο ενδιάμεσο της απόστασης από το Τρούπι μέχρι το Προκόπι.

Ολόκληρη η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τις επικοινωνίες.

Έκκληση για έλευση όλων των πτητικών μέσων στην περιοχή καθώς οι φλόγες είναι μέσα στις Γούβες έκανε, μιλώντας στο ΣΚΑΙ το πρωί της Κυριακής ο δήμαρχος Ιστιαίας Γ. Κοντζιάς. «Είναι η χειρότερη μέρα. Ο δήμος Ιστιαίας περιμένει να ζήσει το ολοκαύτωμα του. Είμαστε μόνοι μας» τόνισε ο ίδιος και επεσήμανε πως είναι η 5η μέρα που εκλιπαρεί για εναέρια μέσα.

Ανέφερε πως ο κόσμος πάει εκεί που έχει κανονίσει η αυτοδιοίκηση να μεταφερθεί με ασφάλεια και πως δεν θρηνούμε θύματα γιατί οι κάτοικοι έχουν εμπειρία στις φωτιές. Σημείωσε πως το μέτωπο κινείται προς Ιστιαία.

Στις Αγδίνες τα μέτωπα είναι σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια. Τέσσερα χιλιόμετρα πριν από την Ιστιαία χωματουργικά μηχανήματα ανοίγουν αντιπυρική ζώνη για να σώσουν την πόλη.

Δύσκολα είναι τα πράγματα στο βόρειο μέτωπο, πλησιάζει χωριά, τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Φάνης Σπανός μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΙ.

Επεσήμανε πως δίνεται μάχη να μην ξεφύγει κάτω κεντρικά γιατί θα είναι καταστροφικό.

Ανέφερε μάλιστα πως μιλώντας με τον υπουργό υπάρχει ενημέρωση ότι έρχεται ικανός αριθμός εναέριων μέσων. «Τα περιμενουμε από λεπτό προς λεπτό ισως δεν μπορούν να προσεγγίσουν» , τόνισε χαρακτηριστικά.

Εντούτοις, ο κ. Σπανός σημείωσε πως στο νοτιο τμήμα έχουν ξεκινήσει τις ρίψεις τα πρώτα εναέρια μέσα.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος δήλωσε πως σε περισσότερα από 2.500 άτομα έχει προσφερθεί φιλοξενία είτε σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής είτε σε οργανωμένους χώρους που έγιναν εκτάκτως και η μέριμνα για την επόμενη μέρα είναι η ελάχιστη οφειλή για αυτή την καταστροφή καθώς πάνω από 200 οικογένειες έχασαν τις κατοικίες τους.

«Τα μέτωπα είναι τεράστια, οι καταστροφές τεράστιες», είπε ενδεικτικά.

Συνέχιση της μάχης με πολύ μεγάλη ένταση, από όλες τις δυνάμεις, προανήγγειλε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Περιοχές έχουν εκκενωθεί, ενώ οι επίγειες δυνάμεις δίνουν τιτάνια αλλά άνιση μάχη με τις φλόγες καθώς τα εναέρια Μέσα που επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν πετούν τη νύχτα..

Τεράστιο το θερμικό φορτίο στις πύρινες εστίες, δημιουργεί μια ασπίδα φωτιάς που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεσή τους.

Στο λιμάνι του οικισμού Ψαροπούλι υπάρχουν φέριμποτ που θα μεταφέρουν κατοίκους που παραμένουν για να δώσουν μάχη στο μέτωπο. Ήδη το πρώτο σκάφος έφτασε στο Ψαροπούλι και φορτώνει επιβάτες με προορισμό την Σκιάθο.

Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες οργανώνουν τη μάχη τους με τις φλόγες ανάμεσα στις περιοχές Γούβες και Γερακιού. Είναι η τελευταία άμυνα πριν από το Αρτεμίσιο και κυρίως το Πευκί, στο οποίο βρίσκονται σκάφη έτοιμα να παραλάβουν κατοίκους που θέλουν να αποχωρήσουν.

Η φωτιά έχει περάσει το χωριό Τσαπουρνιά, ενώ οι κάτοικοι στα Ελληνικά με τη βοήθεια και των ανέμων συγκρατούν την ορμή της σε απόσταση αναπνοής.

Στο Βουτά, στην άλλη πλευρά του βόρειου τμήματος, η φωτιά έφτασε στη Μονοκαριά κατακαίγοντας ό,τι έβρισκε μπροστά της, ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους αποτελεί θέμα χρόνο να κινηθεί προς Παναγιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με μήνυμα στο 112, από το απόγευμα είχε ζητήσει την εκκένωση των συγκεκριμένων χωριών. Υπενθυμίζεται ότι, ζητήθηκε και η εκκένωση στους Καματριαδες και τους Γαλατσάδες της Εύβοιας με κατεύθυνση την Ιστιαία.

Οικισμοί έχουν εκκενωθεί, με τελευταία τη Μονοκαρυά, ενώ δυσοίωνη είναι η πιλοτική της επιχειρησιακής μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά διαθέτει στην πορεία της και άλλες περιοχές με δυναμικό για εξάπλωση.



Δραματική ήταν η κατάσταση για τα Βασιλικά, με τις φλόγες να έχουν μπει στον οικισμό ενώ με αλλεπάλληλα μηνύματα μέσα στην ημέρα το 112 κάλεσε τους κατοίκους έξι οικισμών να τους εγκαταλείψουν. Σε κίνδυνο βρέθηκε και το Κυπαρίσσι ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να σηκώσουν τείχος άμυνας για να μη φτάσει το πύρινο μέτωπο στην Ιστιαία αλλά και να μην επεκταθεί προς τη νότια πλευρά του νησιού.

Νωρίτερα η φωτιά απείλησε να κυκλώσει τα χωριά Σήμια, Κρυονερίτης, Μηλιά και Αγδίνες. Οι φλόγες απείλησαν να κυκλώσουν όχι μόνο τα χωριά αλλά και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ήταν μέσα σε αυτά και πρόλαβαν να φύγουν όταν δόθηκε εντολή να υποχωρήσουν για να μην εγκλωβιστούν.

Στον Κρυονερίτη οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που παρέμεινε στο χωριό, παρά την εκκένωση που είχε διαταχθεί από χθες. Οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση και οι δύο ηλικιωμένοι οδηγούνται σε ασφαλές σημείο.

Στο χωριό Μηλιές οι πυροσβέστες και οι εθελοντές που βρίσκονταν εκεί μόλις πρόλαβαν να ανασυνταχθούν όταν το χωριό το κύκλωσε η φωτιά.

Μέσα στο χωριό εκτός από πυροσβέστες βρίσκονταν και κάτοικοι που δε θέλουν να το εγκαταλείψουν αν και ζητήθηκε η εκκένωσή του πριν από δύο μέρες και η αστυνομία προσπαθεί να τους πείσει και να απομακρυνθούν.

Στο χωριό Αγδίνες πυροσβέστες και χωματουργικά μηχανήματα έδωσαν μάχη για να προστατέψουν το χωριό.

Στη Σήμια οι φωτιές κύκλωσαν όχι μόνο το χωριό, αλλά και τα πυροσβεστικά οχήματα που πήγαν να το σώσουν. Η φωτιά ξαφνικά τους έκοψε τη μοναδική δίοδο όταν προσπάθησαν να υποχωρήσουν. Παρέμειναν εκεί για αρκετή ώρα μέχρις ότου τα εναέρια μέσα, πρώτα ένα ρώσικο Β 200 και στη συνέχεια ένα ελικόπτερο, με πάρα πολλές ρίψεις μέσα στους καπνούς έσβησαν τη φωτιά.

Την ίδια στιγμή, από την άλλη πλευρά, στο Μετόχι και το Σπαθάρι φούντωσαν και πάλι τα μέτωπα γύρω από κατοικημένες περιοχές, ενώ αναζωπυρώσεις είχαμε και κοντά στο χωριό Μουρτιά από το οποίο έχει περάσει πάρα πολλές φορές η φωτιά.

Σε όλα σχεδόν τα μέτωπα η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες ώρες.



Το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί στην Εύβοια αποτύπωσε η φωτογραφία του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Κοπέρνικος», που ελήφθη από τον δορυφόρο τηλεπισκόπησης Sentinel 2. Όπως διακρίνεται, τα μέτωπα έχουν «κόψει» το νησί στα δύο, εκτεινόμενα από τον Ευβοϊκό κόλπο έως το Αιγαίο.

Tα πύρινα μέτωπα φαίνεται να έχουν απογυμνώσει το έδαφος σχεδόν από κάθε ίχνος βλάστησης αφήνοντας πίσω τους ένα γκρίζο εδαφικό ανάγλυφο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επισυνάπτονται η φωτογραφία λήφθηκε την Παρασκευή 6 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί, και αναδημοσιεύτηκε από τη γενική διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) που ηγείται των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος.

