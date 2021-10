Ερντογάν: Οι πρεσβευτές έκαναν πίσω και θα είναι πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την δήλωση των πρεσβευτών των δυτικών χωρών ότι τηρούν τη διπλωματική συνθήκη να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας υποδοχής. Όπως υποστήριξε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οι πρεσβευτές έκαναν ένα βήμα πίσω και πλέον, θα είναι πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους.

Νωρίτερα οι πρεσβείες των ΗΠΑ και άλλων χωρών είχαν εκδώσει ανακοινώσεις στις οποίες διαβεβαίωναν ότι τηρούν τη διπλωματική συνθήκη να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας που τους φιλοξενεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο ο Ερντογάν είχε ανακοινώσει ότι διέταξε να κηρυχθούν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» οι πρεσβευτές δέκα χωρών επειδή ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά, του αντιπολιτευόμενου επιχειρηματία και φιλάνθρωπου ο οποίος κρατείται με την κατηγορία ότι χρηματοδότησε διαδηλώσεις και εμπλέκεται στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

«Η πρόθεσή μας δεν ήταν να προκαλέσουμε κρίση», υποστήριξε ο Ερντογάν, αλλά «να προστατεύσουμε την τιμή, την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια της Τουρκίας». «Σήμερα, οι πρεσβείες προχώρησαν σε δήλωση για τα λάθη τους. Πιστεύουμε ότι οι πρεσβευτές θα είναι πιο προσεκτικοί πλέον», σημείωσε.

Το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας «δεν παίρνει εντολές από κανέναν», επέμεινε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να ανεχτεί να του δίνει εντολές μια ομάδα πρεσβευτών». Επανέλαβε επίσης ότι κανείς δεν μπορεί να παραμείνει στην Τουρκία αν δεν σέβεται τη χώρα.

«Αυτοί που επιστρέφουν στις παλιές τους συνήθειες, ερμηνεύοντας την καλοσύνη της Τουρκίας ως αδυναμία, θα λαμβάνουν ανάλογη απάντηση, όταν δεν παραδέχονται τα λάθη τους», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

