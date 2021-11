Ερντογάν: Για να λυθεί το Κυπριακό πρέπει να αναγνωριστούν οι Τουρκοκύπριοι

«Το κλειδί για τη λύση στο ζήτημα της Κύπρου είναι να αναγνωριστεί η κυρίαρχη ισότητα και το διεθνές στάτους των Τουρκοκυπρίων», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλώντας τις χώρες που συμμετέχουν στη σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO) στο Τουρκμενιστάν, να αξιολογήσουν το όραμα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» για μια λύση χωρίς προκαταλήψεις.

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία ενθαρρύνει τη σύσφιξη σχέσεων στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού σε μια προσπάθεια «να αρθεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας είναι το Αφγανιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Πακιστάν, το Τατζικιστάν, η Τουρκία, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, ενώ το ψευδοκράτος των κατεχομένων διατηρεί καθεστώς παρατηρητή.

