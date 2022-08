Δυτική Βιρτζίνια: Επιτρέπεται έκτρωση μόνο μετά από αιμομιξία ή βιασμό

«Η μόρφωση μου είναι πολύ σημαντική για εμένα και σχεδιάζω να κάνω μεγάλα πράγματα στη ζωή μου. Αν ένας άνδρας αποφασίσει ότι είμαι αντικείμενο και κάνει ανείπωτα και τραγικά πράγματα σ’ εμένα, εγώ, που είμαι παιδί, πρέπει να κυοφορήσω και να γεννήσω ένα άλλο παιδί; […] Κάποιοι εδώ μέσα λένε ότι είναι υπέρ της ζωής. Και τι θα γίνει με τη δική μου ζωή; Αυτή δεν μετράει για εσάς;»

Η 12χρονη Άντισον Γκάρντνερ, αθλήτρια του βόλεΐ και του στίβου, από το γυμνάσιο του Μπάφαλο στην Κενόβα της Δυτικής Βιρτζίνια, ήταν μεταξύ των περίπου 90 υποστηρικτών των αμβλώσεων που είχαν από 45 δευτερόλεπτα για να τοποθετηθούν μπροστά στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές για το νομοσχέδιο που τις απαγορεύει. Ο πύρινος λόγος της συγκίνησε την παρούσα Ρίτα Ρέι, μια 80χρονη γυναίκα που έκανε έκτρωση το 1959, 14 χρόνια πριν οι εκτρώσεις χαρακτηριστούν συνταγματικό δικαίωμα.

